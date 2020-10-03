Макрон призвал Алиева прекратить войну в Карабахе и возобновить переговоры

Макрон призвал Алиева прекратить войну / Reuters

Война в Карабахе не утихает. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня и переговоров по Карабаху.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram со ссылкой на сообщение пресс-службы азербайджанского президента.

"Президент Франции 2 октября позвонил президенту Азербайджана. В ходе разговора Эммануэль Макрон выразил беспокойство боевыми действиями на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, призвал к скорейшему восстановлению перемирия и возобновления переговоров", - сказано в сообщении.

В то же время Алиев рассказал Макрону, что в результате обстрелов погибли 19 азербайджанцев, свыше 60 человек получили ранения.

Он отметил также, что "азербайджанская армия провела успешные контратакующие операции".

Война за Нагорный Карабах - о чем сообщалось ранее: