Макрон призвал Алиева прекратить войну в Карабахе и возобновить переговоры

Алиев рассказал Макрону, что в результате обстрелов погибли 19 азербайджанцев, свыше 60 человек получили ранения.
Война в Карабахе не утихает. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня и переговоров по Карабаху.
Об этом сообщает РИА Новости в Telegram со ссылкой на сообщение пресс-службы азербайджанского президента.
"Президент Франции 2 октября позвонил президенту Азербайджана. В ходе разговора Эммануэль Макрон выразил беспокойство боевыми действиями на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, призвал к скорейшему восстановлению перемирия и возобновления переговоров", - сказано в сообщении.
В то же время Алиев рассказал Макрону, что в результате обстрелов погибли 19 азербайджанцев, свыше 60 человек получили ранения.
Он отметил также, что "азербайджанская армия провела успешные контратакующие операции".
Война за Нагорный Карабах - о чем сообщалось ранее:
- 2 октября президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Азербайджан освободить Нагорный Карабах от оккупации.
- 1 октября главы государств-гарантов мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном – США, Россия и Франция – призвали Ереван и Баку к возобновлению мирных переговоров.
- 30 сентября в МИД Азербайджана заявили, что страна продолжит военную операцию в Нагорном Карабахе до полного вывода вооруженных сил Армении.
- 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе.
- 29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, но играет стабилизирующую роль.
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.