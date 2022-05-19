Манипулирует голодом: РФ поставила миру наглый ультиматум

РФ требует снятия санкций в обмен на снятие блокады с украинских портов / Фото Facebook Александр Кубраков

В России заговорили о возможном снятии блокады с морских портов Украины. Однако, чтобы это произошло, весь мир должен пощадить РФ и снять санкции, которые были наложены из-за начала Путиным полномасштабной войны в Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщает Интерфакс.

Россия, оказавшаяся на грани экономической катастрофы из-за введенных санкций, решила попытаться надавить на мировых лидеров и сторговаться на фоне возможного продовольственного кризиса.

Из-за заблокированных портов Украина не может поставлять зерно. Поэтому страны находятся на грани голода именно из-за российской блокады портов. Однако в РФ убеждены, что причиной продовольственного кризиса являются санкции против рашистов, которые якобы препятствуют свободной торговле.

"Здесь нужно не только обращение к РФ, но и глубоко смотреть на весь комплекс причин, который привел нынешний продовольственный кризис, и в первую очередь, это те санкции, которые введены против России со стороны США и ЕС, которые мешают нормальной свободной торговли, в том числе и продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи, поэтому этот вопрос нужно рассматривать очень комплексно и всесторонне: если наши партнеры хотят достичь решения, то нужно, в том числе решать проблемы, связанные с отменой тех санкционным ограничениям, которые были наложены на российский экспорт", - сказал Андрей Руденко.

Читайте такжеТысячи тонн похищенного украинского зерна заметили в Сирии: фото со спутника

Напомним, из-за войны в Украине и возможного срыва посевной под угрозой продовольственного кризиса и голода находится огромное количество стран. Украина дает 11% экспортного рынка пшеницы, 18% кукурузы, 19% ячменя, 30% мирового производства подсолнечного масла. Украинское зерно составляет около 20-30% запасов Марокко, Египта, Нигерии, Индонезии и Бангладеша.

Из-за отсутствия поставок украинского зерна, по мнению экономиста Алексея Куща, ряд стран ждет продовольственный кризис, который можно сравнить с кризисом времен Первой мировой войны.

Другие новости: