Массовая гибель рашистов: в РФ ждут "поезда смерти" из Украины и готовят сотни могил

В РФ готовят новые могилы для уничтоженных рашистов / УНИАН

В разных регионах России начался процесс подготовки могил в больших масштабах.

Это является свидетельством массовой гибели оккупантов на территории Украины, говорится в сообщении российского ресурса Можем объяснить.

Могилы закупают для людей, не имеющих родственников или же незащищенных социальных групп. Отмечается, что закупок подобного масштаба раньше не было

Подготовка новых могил в РФ: что известно

В Хабаровском крае заказали рытье 700 могил. Еще пять лет назад был аналогичный контракт, однако на 120 могил, однако по более дешевым ценам. То есть нынешние захоронения организовывают на скорую руку.

В Красноярске заказали рытье еще 100 могил, что стало первым случаем в истории заказчика.

В Челябинской области - рытье могил для 37 умерших, а в Карелии - 39.

Издание добавляет, что сотни погибших еще ждут возвращения в Россию и хранятся в рефрижераторах на железнодорожных путях - "поездах мертвых". РФ не спешит забирать их тела.

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Ранее сообщалось о том, что на востоке украинские военнослужащие отразили 10 атак противника.

В свою очередь в оперативно-тактической группировке Восток отметили, что украинские военнослужащие в понедельник уничтожили 48 российских оккупантов в районе ответственности ОТГ.

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