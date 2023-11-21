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Медведев "разошелся" после слов Зеленского об убийстве Путина: брызгает слюной и угрожает

Яна Ставская
21 ноября 2023, 16:34
Медведев в очередной раз пригрозил украинскому главе убийством.
Медведев
Медведев разозлился на готовность Украины в любой удобный момент убить Путина / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на готовность президента Украины Владимира Зеленского ликвидировать кремлевского диктатора Владимира Путина, если такая возможность появится, истерическим сообщением и порцией угроз.

В Telegram Медведев в характерной хамской манере обозвал Зеленского "бандеровским чучелом" и "бородатым недоразумением".

Затем Медведев и вовсе перешел к угрозам, что у Зеленского, мол, "вряд ли есть шансы дожить до старости.

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"Правда, вся эта дешёвая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных "пророчествах" вряд ли у этого *** есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны…", - никчемно пригрозил Медведев.

Что сказал Зеленский

В новом интервью The Sun Зеленский косвенно подтвердил, что Украина готова ликвидировать Путина, если такой шанс появится. В разговоре с журналистами украинский президент подчеркнул, что убийство Путина - вопрос защиты Украинского государства.

"Это война - и Украина имеет все права защищать свою землю", - ответил Зеленский.

На что в Кремле заявили, что у Украины "ничего не получится", так как Киев неоднократно "словесно покушался" на Путина.

Сам Зеленский ранее утверждал, что пережил пять попыток покушения на свою жизнь.

Другие новости с Медведевым

Также читайте, как Медведев опозорился на весь мир и назвал прибалтов "второсортным сбродом". В частности, он допустил, что более слабым странам, а именно "болгарам, прибалтам и прочему второсортному сброду" Европейский Союз предложит "потуже затянуть пояса".

Еще ранее Медведев выдал новый поток грязной лжи и истерических обвинений в адрес Украины - ему померещилось "получение ИГИЛ украинского оружия".

Но Медведева не уважают даже свои. Недавно пропагандист Сатановский обозвал политика "мелким слабеньким дерьмом". Оскорбительные эпитеты в адрес экс-президента России пропагандист употребил, характеризуя политическую ситуацию в РФ.

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