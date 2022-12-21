'Меньше половины процента': Шойгу соврал, что у оккупантов очень низкая летальность

Российский министр обороны почему-то не вспомнил о том, что потери РФ в войне против Украины вскоре достигнут отметки в 100 тысяч оккупантов.

Шойгу соврал, что у оккупантов очень низкая летальность / kremlin.ru

Глава Минобороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу соврал, что летальность российских захватчиков, воюющих против Украины, составила менее половины процента. Об этом Шойгу сказал на заседании коллегии Минобороны РФ, пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Первая помощь оказывается в течение 10 минут. В медицинские подразделения раненые попадают в течение 1 часа, а в военные госпитали – в течение первых суток", - соврал Шойгу.

Российский министр обороны почему-то не вспомнил о том, что потери РФ в войне против Украины вскоре достигнут отметки в 100 тысяч оккупантов, однако цинично заявил, что российские солдаты "достигли низкой летальности".

"В госпитальном звене летальность составила менее половины процента. Это самый низкий показатель за всю историю военной медицины", - обманывает Шойгу.

Потери Украины и России на войне

Недавно советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что потери украинской армии на войне с Россией – государственная тайна. Их нельзя озвучивать, чтобы не позволить противнику оценивать эффективность своих операций. В то же время Арестович назвал приблизительное количество погибших. По его словам, на войне погибло от 10 до 20 тысяч украинских военных.

Как отметил Арестович, у Украины много раненых, однако все они через некоторое время возвращаются к бою. В то же время в России много убитых. Соотношение убитых украинских военных к российским - по меньшей мере 1 к 7.

Ранее руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж заявил, что власти России скрывают реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "уснули и не проснулись".

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