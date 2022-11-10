"Мы их остановили": Зеленский заявил, что Россия понесла в десять раз больше потерь, чем Украина

Зеленский заявил, что потери РФ в 10 раз больше / Офис президента Украины, 10-я горно-штурмовая бригада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения российская оккупационная армия понесла потрясающие потери в личном составе и артиллерии.

Как отметил глава украинского государства в интервью CNN, недавняя оценка Пентагона о том, что Россия потеряла 50% своих танков в войне против Украины, "более или менее соответствует действительности".

"Я думаю, что это более-менее соответствует действительности – хотя, откровенно говоря, никто не знает полной реальности, особенно в отношении личного состава", - заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что Россия понесла в десять раз больше потерь, чем Украина. Украинский гарант отметил, что хоть он не может назвать точные цифры, однако существует "очень существенная разница" между потерями, которые понесли обе страны.

Как отметил Зеленский, одной из причин, почему потери Украины в этой войне гораздо меньше является то, что наше государство не использует своих людей как "пушечное мясо", чего не скажешь о России.

"Когда мы просим наших партнеров об артиллерии или бронетехнике, то это не только оружие, а прежде всего защита наших военных", - подчеркнул президент.

Украинский лидер также обратил внимание на то, что западная военная помощь смогла "сломать" наступление российских войск.

"Мы их остановили, мы деоккупировали значительную часть нашей территории. И этому действительно помогла артиллерия и новые технологии", - резюмировал Зеленский.

Военная помощь Украине

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки выделяют Украине очередной транш помощи в сфере безопасности на сумму $ 275 млн. В новый транш помощи входят средства: для приобретения дополнительных боеприпасов для ракетных систем HIMARS; 5 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; свыше 1,3 тыс. противотанковых систем; 125 армейских внедорожников; четыре спутниковые антенны.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США оказали Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Между тем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется с помощью искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

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