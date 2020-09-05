Меркель не скрывает стремление завершить Северный поток-2

Северный поток-2 однозначно будет запущен в работу / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель не планирует отказываться от Северного потока-2, несмотря на резонанс после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Как стало известно агентству Bloomberg, немецкий лидер оправдывает свою позицию тем, что строительство газопровода поддерживает немецкая промышленность.

Отмечается, что правящий блок и Социал-демократическая партия Германии настаивают на завершении строительства газопровода. На необходимость сохранить Северный поток-2 указывал Восточный комитет немецкой экономики. Политики утверждают, что Меркель просила не связывать проект с ситуацией вокруг Навального.

Читайте такжеОзвучены сроки завершения строительства Северного потока-2Источники в Бундестаге сообщили журналистам, что важным аргументом в Германии считают враждебность, которую США демонстрируют в отношении Северного потока-2. По словам немецких политиков, отказ от строительства газопровода повлечет за собой существенные финансовые потери, поскольку Германии нужно будет выплатить компенсации компаниям-участникам проекта.

Канцлер Меркель в данной ситуации, отмечают инсайдеры, не откажется от завершения строительства газопровода, и Северный поток-2 однозначно будет запущен в работу.

Северный поток - 2: