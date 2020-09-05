Меркель не скрывает стремление завершить Северный поток-2

Немецкий лидер ссылается на поддержку промышленности.
Канцлер Германии Ангела Меркель не планирует отказываться от Северного потока-2, несмотря на резонанс после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Как стало известно агентству Bloomberg, немецкий лидер оправдывает свою позицию тем, что строительство газопровода поддерживает немецкая промышленность.
Отмечается, что правящий блок и Социал-демократическая партия Германии настаивают на завершении строительства газопровода. На необходимость сохранить Северный поток-2 указывал Восточный комитет немецкой экономики. Политики утверждают, что Меркель просила не связывать проект с ситуацией вокруг Навального.
Читайте такжеОзвучены сроки завершения строительства Северного потока-2Источники в Бундестаге сообщили журналистам, что важным аргументом в Германии считают враждебность, которую США демонстрируют в отношении Северного потока-2. По словам немецких политиков, отказ от строительства газопровода повлечет за собой существенные финансовые потери, поскольку Германии нужно будет выплатить компенсации компаниям-участникам проекта.
Канцлер Меркель в данной ситуации, отмечают инсайдеры, не откажется от завершения строительства газопровода, и Северный поток-2 однозначно будет запущен в работу.
Северный поток - 2:
В Германии обсуждается судьба трубопровода Северный поток – 2 в связи с ситуацией с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Cенатор-республиканец США Том Коттон призвал остановить строительство газопровода Северный поток-2. Подобное заявление он сделал в ответ на информацию об отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин считает, что оппозиционный политик из России Алексей Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.