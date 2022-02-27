Минобороны Казахстана не будет отправлять военных в Украину

Казахстан поддерживает Украину / reuters, Википедия

Власти Казахстана ответили Кремлю отказом на просьбу отправить войска в Украину.

Как сообщает телеканал NBC News, Казахстан не согласился принимать участие в масштабной войне на территории Украины. Кроме того, правительство страны подтвердило, что не признает самопровозглашенные "ЛДНР".

В частности, Министерство обороны Казахстана заявило, что не будет отправлять своих военнослужащих на Украину

"Запрос о направлении казахстанских военнослужащих на Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в Вашингтоне приветствовали решения Нур-Султана и по войскам, и по "республикам".

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"Удивительное развитие событий от традиционного союзника России получило поддержку Соединенных Штатов", - сказано в сообщении медиа.

Напомним, Беларусь начинает вторжение в Украину. Подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в нашу страну. Локации высадки десанта – Киевское и Житомирское направления.

Ранее Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что если Путин завязнет в Украине больше, чем на неделю, для него это будет огромной проблемой.

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