Морские дела - в строительстве Северного потока-2 возникло новое препятствие

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) обнародовала официальный документ.
Корабли, которые используются во время окончания строительства российского газопровода Северный поток-2, не получили страховое покрытие от Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I).
Об этом сообщается в официальном циркуляре организации.
По словам судовладельцев, данное решение было принято из-за серьезной угрозы, которая исходит от американских санкций против газопровода.
Также известно, что обслуживание кораблей, которые принимают участие в строительстве Северного потока-2, может поставить всю IG P&I под угрозу санкций от Белого дома.
"В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный поток-2" или "Турецкий поток"", ‒ говорится в документе.
Кроме того, в IG P&I заявили: участников организации попросили - во избежание санкций - оценивать и минимизировать риски заключения контрактов по Северному потоку-2 или Турецкому потоку.
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Северный поток-2 - что было ранее:
- Депутаты Европарламента выступили с призывом к проведению международного расследования отравления веществом из группы Новичок российского оппозиционера Алексея Навального, а также ввести жесткие санкции в отношении РФ и остановить строительство газопровода Северный поток-2.
- СМИ сообщили, что немецкие власти предложили Белому дому финансировать за свой счет строительство терминалов для приема американского сжиженного газа - чтобы избежать санкций от США за строительство Северного потока-2.