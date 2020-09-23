Морские дела - в строительстве Северного потока-2 возникло новое препятствие

Северный поток-2 / Reuters

Корабли, которые используются во время окончания строительства российского газопровода Северный поток-2, не получили страховое покрытие от Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I).

Об этом сообщается в официальном циркуляре организации.

По словам судовладельцев, данное решение было принято из-за серьезной угрозы, которая исходит от американских санкций против газопровода.

Также известно, что обслуживание кораблей, которые принимают участие в строительстве Северного потока-2, может поставить всю IG P&I под угрозу санкций от Белого дома.

"В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный поток-2" или "Турецкий поток"", ‒ говорится в документе.

Кроме того, в IG P&I заявили: участников организации попросили - во избежание санкций - оценивать и минимизировать риски заключения контрактов по Северному потоку-2 или Турецкому потоку.

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Северный поток-2 - что было ранее: