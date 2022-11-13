Мощный взрыв в центре Стамбула: есть убитые, много людей ранены

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 11 человек, количество погибших неизвестно.
В Турции прямо в центре Стамбула произошел мощный взрыв. Это случилось в воскресенье, 13 ноября, на одной из самых популярных среди туристов улице Истикляль. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 11 человек. Об этом сообщает CNN Türk.
Считается, что взрыв спровоцировал смертник. Что стало причиной возможного теракта и точная причина взрыва пока неизвестны.
Правоохранители перекрыли место взрыва
"Сегодня около 16:20 на улице Истикляль произошел взрыв. Полиция, медицинские службы, пожарные были направлены на место происшествия. Есть жертвы и ранены", — сказал губернатор Стамбула Али Ерликая.
Известно о том, что в результате взрыва погибли люди, однако точное их количество неизвестно. С места происшествия уже появились видео. В результате взрыва тела некоторых людей разорвало на части.
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