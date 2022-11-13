Мощный взрыв в центре Стамбула: есть убитые, много людей ранены

В Стамбуле произошел мощный взрыв / соцсети

В Турции прямо в центре Стамбула произошел мощный взрыв. Это случилось в воскресенье, 13 ноября, на одной из самых популярных среди туристов улице Истикляль. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 11 человек. Об этом сообщает CNN Türk.

Считается, что взрыв спровоцировал смертник. Что стало причиной возможного теракта и точная причина взрыва пока неизвестны.

Правоохранители перекрыли место взрыва

"Сегодня около 16:20 на улице Истикляль произошел взрыв. Полиция, медицинские службы, пожарные были направлены на место происшествия. Есть жертвы и ранены", — сказал губернатор Стамбула Али Ерликая.

В Стамбуле произошел мощный взрыв / скриншот

Известно о том, что в результате взрыва погибли люди, однако точное их количество неизвестно. С места происшествия уже появились видео. В результате взрыва тела некоторых людей разорвало на части.

В Стамбуле произошел мощный взрыв / скриншот

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