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Мощный взрыв в небе: в США запуск украинско-американской ракеты Alpha закончился катастрофой

3 сентября 2021, 09:59
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На первом этапе подъема Alpha произошла аномалия, которая привела к потере носителя.

Alpha, ракета
Cтарт на орбиту космической ракеты Alpha закончился неудачей / Reuters

В США дебютный старт на орбиту космической ракеты Alpha частной компании Firefly Aerospace, с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии, закончился неудачей.

Вскоре после достижения носителем точки maхQ на траектории, еще до разделения ступеней, он взорвался. Видео инцидента уже опубликовали в Сети.

Взлет ракеты состоялся в 4:58 по Киеву над тихоокеанским побережьем. Ракета успешно стартовала, но через пару минут после старта миссию прервали из-за пока не выясненного обстоятельства. В компании обещают предоставить больше деталей об инциденте.

"На первом этапе подъема Alpha произошла аномалия, которая привела к потере носителя. По мере сбора дополнительной информации будут предоставлены дополнительные сведения", – сообщили в компании.

В Firefly уточнили: перед тем, как начать обратный отсчет, была очищена стартовая территория и все прилегающие районы, чтобы минимизировать риск для сотрудников компании, персонала базы и публики.

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"Мы продолжаем работать, соблюдая все протоколы безопасности", – добавили там.

Судя по сообщению Firefly, взрыв не стал для них неожиданностью, а был произведен контролируемо – после регистрации некоего аварийного состояния на борту.

Вся полезная нагрузка, которую рискнули отправить на ракете в ее дебютном полете разработчики, утрачена.

Что известно о ракете Alpha компании Firefly Aerospace

Alpha – относительно крупная ракета в легком классе носителей: высота 29 м, диаметр ступеней 1,8 м и обтекателя 2 м. Двухступенчатая одноразовая с грузоподъемностью 1000 кг на низкую околоземную орбиту (200 км) с наклонением 28,5°, и до 630 кг – на солнечно-синхронную (500 км). Основная конструкция – из композита, армированного углеродным волокном. Топливная пара: керосин RP-1 и жидкий кислород, газ-вытеснитель – гелий. Масса заправленной ракеты – около 54 тонн.

В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанную инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в Остине и Днепре. Основное производство узлов сосредоточено в штате Техас, но частично оборудование/софт разрабатывается и в Украине. Также разрабатывают ракету Beta – до 4 т на НОО, и до 3 т на ССО, и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis.

Напомним, ранее Джефф Безос совершил космический полет на своей ракете New Shepard. Вместе с ним в космос отправились его младший брат, 53-летний Марк, 82-летняя летчица Уолли Франк и 18-летний Оливер Деймен.

Полет от начала и до конца продлился около 11 минут, за это время пассажиры чувствовали настоящую невесомость, увидели кривизну горизонта.

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