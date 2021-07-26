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"Московиты умеют хорошо врать и воровать": в РФ "присвоили" американский истребитель

26 июля 2021, 09:41

Ко Дню ВМФ России Парламентская газета опубликовала фотографию авианесущей ударной группировки флота США.

Фото, которым проиллюстрировали день ВМФ РФ. Сейчас его уже сменили

Ко Дню военно-морского флота РФ российское издание Парламентская газета в качестве иллюстрации к статье об этом празднике использовала фотографию авианесущей ударной группировки флота США.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун на своей странице в Facebook написал, что истребитель на фото - американо-британский AV-8B Harrier II.

"В Московии Парламентская газета в качестве иллюстрации ко Дню ВМФ своей страны использовала фотографию авианесущей ударной группировки флота США. Истребитель на фотографии - американо-британский AV-8B Harrier II", - говорится в сообщении.

Фото Facebook Виктор Ягун

В Сети начали активно иронизировать над очередным конфузом от России.

"Московиты умеют хорошо делать два дела - врать и пи***ть. Когда московит молчит - знайте, что-то ворует. А как открыл рот - врет. Как всегда"

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"Тот неудобный момент, когда ИТ-ишник, который подбирал картинку - "откосил"

"Ну, не "Кузю" же дымящего им ставить на фото"

"А вы что хотели, чтобы Кузя все дымом там закоптил"

"Боярышник работает исправно"

К слову, сейчас на сайте Парламентской газеты под данным текстом изменили фото:

Как сообщал Главред, России не впервой выдавать желаемое за действительное. Ранее российские рекламисты и пиарщики, прославляющие армию РФ, опростоволосились. На изданных ко дню ВДВ плакатах были использованы фото украинских военных, якобы марширующих на фоне власовского триколора.

Читайте такжеВ РФ разгоняют фейк о гибели ребенка на Донбассе после удара ВСУКроме того, российские СМИ нередко разгоняют фейки. Например, в конце июня пропагандистка и ведущая ток-шоу 60 минут на телеканале Россия 1 Ольга Скабеева заявила, что президент Украины Владимир Зеленский по совету американского лидера Джо Байдена "направил на Донбасс колонны украинских гомосексуалистов".

"Донбасс – это русские люди. Русских людей приходят оккупировать геи. Страшное дело. В ВСУ есть целые подразделения гомосексуалистов. Это безумие. Людей выбирают не по принципу и их боеготовности, а по их ориентации. Всякие непристойности в голову приходят, но это их дело, пусть они там в казармах занимаются чем угодно ", – заявила Скабеева.

Она также считает, что "батальоны гомосексуалистов" формируют именно по указанию официального Киева.

новости России СБУ Военно-морской флот
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