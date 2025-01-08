Муж пропагандистки Симоньян пережил клиническую смерть и находится в коме

Российский пропагандист Тигран Кеосаян в коме, сообщила его жена Маргарита Симоньян.

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Муж пропагандистки Симоньян пережил клиническую смерть / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Что известно о состоянии Кеосаяна:

Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

Российские СМИ утверждают, что Кеосаян в крайне тяжелом состоянии

Российский актер, телеведущий и пропагандист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Об этом сообщила его жена, руководитель пропагандистского холдинга RT Маргарита Симоньян.

"До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него", - написала она в своем Telegram-канале. видео дня

Кто такой Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян – советский, российский и армянский актер кино и телевидения, продюсер, режиссер, телеведущий и пропагандист на государственном телевидении страны-агрессора России.

Сын советского кинорежиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна.

Фигурант санкционных списков. После полномасштабного нападения на Украину против него ввели персональные санкции Европейский Союз, Украина, Великобритания, Канада и перечень других стран.

МИД Казахстана включил Кеосаяна в список нежелательных персон.

19 октября 2022 года Кеосаян был внесен в санкционный список Украины. Как журналист, который распространяет антиукраинскую пропаганду в российских так называемых средствах массовой информации, пишет Википедия.

Что еще известно о состоянии Кеосаяна

Согласно данным Telegram-канала Baza, он попал в больницу в конце декабря. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

"Ранее — в 2008 и 2010 годах — у Кеосаяна было два инфаркта", - говорится в сообщении.

Кеосаян и Международная пилорама

Кеосаян – известный пропагандист.

На канале НТВ ведет скандальную программу Международная пилорама. Там он комментирует события недели в "иронически-язвительной манере". Программа неоднократно попадала в различные скандалы, в том числе, из-за оскорблений политиков высшего звена, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон и 44-й президент США Барак Обама.

Общественная коллегия по жалобам на прессу в 2021 году назвала Международную пилораму передачей, "наносящей ущерб репутации государства", а также содержащей "язык вражды" и "шутки низкого регистра".

Что Кеосаян говорит об Украине

Кеосаян поддерживает военную агрессию России против Украины. Неоднократно говорил, что украинская власть, мол, нелегитимна, Донбасс – не Украина, а Крым, дескать, часть России.

В январе 2021 года Кеосаян угрожал Украине захватом Киева.

"Я передаю всем привет, украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно. Скорее, кстати рано, не хочу вас расстраивать", - говорил тогда пропагандист.

А так он "комментировал" казни украинцев, помогающих ВСУ.

"У "вагнеровцев" очень хорошо решен этот вопрос. Если кто-то наводил на наши войска их снаряды, пойман, с ним происходит несчастный, при чем публичный случай. Вы скажете это жестоко… Да. Война, я вам должен доложить, это жестокая и бесчеловечная штука", - заявлял Кеосаян.

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