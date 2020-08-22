"Мы должны разрушить": Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным

Александр Лукашенко и Владимир Путин / GettyImages

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил масштабные акции протеста, которые проходят по всей стране.

Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Гродно, передает БЕЛТА.

По его мнению, оппоненты белорусского режима "травят страну", отрабатывая сценарии для дальнейшего давления на Россию.

"Кто-то в России (я часто это вижу в средствах массовой информации) говорит: "Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси…" Не в Беларуси - это у вас, вот здесь, на западной границе, давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", - добавил Лукашенко.

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Напомним, ранее в Кремле заявили о готовности оказать "содействие в разрешении проблем" в Беларуси.

"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - добавили в Кремле.