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На Гаити поймали вероятных убийц президента страны Моиза

8 июля 2021, 09:57

По данным посла Гаити в США Бокчита Эдмонда, нескольких подозреваемых в убийстве руководителя государства сейчас активно допрашивают местные копы

Моиз
Жовенель Моиз / Reuters

Гаитянская полиция задержала подозреваемых в убийстве президента этой страны Жовенеля Моиза. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь Гаити Франц Экзантус.

"Предполагаемые убийцы президента Моиза были схвачены национальной полицией сегодня вечером", — написал Экзантус. И отметил, что остальные подробности появятся в ближайшее время.

Позднее посол Гаити в США Бокчит Эдмонд сообщал, что нескольких подозреваемых в убийстве руководителя государства сейчас допрашивают.

Кроме того, местные журналисты со ссылкой на руководителя национальной полиции Гаити Леона Шарля говорили, что оперативникам удалось ликвидировали четверых наемников, причастных к убийству президента. И еще двоих удалось задержать.

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Напомним, ранее занимавшего пост президента Гаити с 2017 года Моиза застрелили неизвестные, ворвавшиеся в его резиденцию в ночь на 7 июля. При нападении была ранена его жена Мартин.

Премьер-министр страны Клод Жозеф назвал произошедшее "одиозным, бесчеловечным и варварским" преступлением и рассказал, что нападавшие говорили на испанском языке.

Позже появились сообщения, что супруга Моиз скончалась от полученных ранений. Однако посол Гаити в США Бокчит Эдмонд опроверг эту информацию. По его словам, первую леди эвакуировали в больницу Майами в американской Флориде. Ее состояние дипломат назвал стабильным, но критическим.

убийство Жовенель Моиз
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