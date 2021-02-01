На Кипре прогремел мощный взрыв в центре вакцинации от COVID-19

На Кипре прогремел мощный взрыв

В пригороде Никосии на острове Кипр сегодня вечером, 1 февраля, произошел взрыв в центре COVID-вакцинации населения. В результате взрыва никто не пострадал, сообщает Cyprus Mail.

Взрыв в медицинском центре в районе Латосия, который сейчас является пунктом вакцинации, прогремел около 19:30 по местному времени. Предварительно, причиной взрыва стали канистры с бензином.

Сейчас территория вокруг пострадавшего центра оцеплена правоохранителями. Полиция продолжит расследование инцидента завтра утром.

Городок Лача с населением около 17 тыс. человек является юго-восточным пригородом столицы страны Никосии. Расположенный в нем медицинский центр был во время пандемии превращен в одну из точек вакцинации населения острова. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис был провакцинирован в этом центре в два этапа: 28 декабря и 18 января.

О каких взрывах сообщалось ранее: