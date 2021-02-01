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На Кипре прогремел мощный взрыв в центре вакцинации от COVID-19

1 февраля 2021, 22:59
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Территория вокруг центра вакцинации сейчас оцеплена полицией. О пострадавших на данный момент нет информации. Подробности обещают сообщить 2 февраля.

На Кипре прогремел мощный взрыв

В пригороде Никосии на острове Кипр сегодня вечером, 1 февраля, произошел взрыв в центре COVID-вакцинации населения. В результате взрыва никто не пострадал, сообщает Cyprus Mail.

Взрыв в медицинском центре в районе Латосия, который сейчас является пунктом вакцинации, прогремел около 19:30 по местному времени. Предварительно, причиной взрыва стали канистры с бензином.

Сейчас территория вокруг пострадавшего центра оцеплена правоохранителями. Полиция продолжит расследование инцидента завтра утром.

Городок Лача с населением около 17 тыс. человек является юго-восточным пригородом столицы страны Никосии. Расположенный в нем медицинский центр был во время пандемии превращен в одну из точек вакцинации населения острова. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис был провакцинирован в этом центре в два этапа: 28 декабря и 18 января.

О каких взрывах сообщалось ранее:

  • В Йемене в аэропорту города Аден во время прибытия представителей нового правительства случился мощный взрыв, который унес жизни более двух десятков человек.
  • Мощный взрыв произошёл в поликлинике Городской больницы № 2 Челябинска - там взорвалась кислородная будка.
  • В американском городе Балтимор произошел взрыв в здании Baltimore Gas & Electric. В результате инцидента пострадали по меньшей мере десять человек.
Кипр взрыввещества коронавирус
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