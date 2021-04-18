На похороны принца Филиппа ворвалась голая женщина

Церемония похорон принца Филиппа, мужа британской королевы Елизаветы II, оказалась омрачена выходкой обнаженной британки, которую пришлось задерживать копам.
В Виндзорском замке, в котором проходили похороны британского принца Филиппа, сразу после минуты молчания из толпы выбежала обнаженная немолодая женщина. Как пишет британский таблоид Daily Mail, она пыталась прорваться через полицейский барьер. Однако нарушительницу тут же задержали копы.
Во время своей "пробежки" женщина кричала: "Спасите планету! Сохраните деревья!".
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Смерть принца Филиппа - о чем ранее сообщалось:
- В последние годы принц Филипп испытывал проблемы со здоровьем. Три года назад, в апреле 2018 года, он был доставлен в медучреждение имени короля Эдуарда VII в Лондоне – для проведения операции на бедре.
- В январе 2019 года принц Филипп за рулем внедорожника, попал в ДТП вблизи Сандрингемского дворца на востоке Англии. Из перевернутого транспортного средства супруг королевы выбрался самостоятельно, ему помогли очевидцы аварии.
- 9 апреля в возрасте 99 лет принц Филипп умер. Об этом ранее появилось сообщение на странице королевской семьи в Twitter.
- Позднее стало известно, что принц Филипп проинструктировал принца Чарльза. В частности, принц просил сына ухаживать за королевой Елизаветой II и заботиться о ней.
Автор: Дмитрий Видоменко