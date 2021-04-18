На похороны принца Филиппа ворвалась голая женщина / Reuters

В Виндзорском замке, в котором проходили похороны британского принца Филиппа, сразу после минуты молчания из толпы выбежала обнаженная немолодая женщина. Как пишет британский таблоид Daily Mail, она пыталась прорваться через полицейский барьер. Однако нарушительницу тут же задержали копы.

Во время своей "пробежки" женщина кричала: "Спасите планету! Сохраните деревья!".

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Смерть принца Филиппа - о чем ранее сообщалось: