УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

На похороны принца Филиппа ворвалась голая женщина

18 апреля 2021, 09:03
Прослушать новость
Остановить

Церемония похорон принца Филиппа, мужа британской королевы Елизаветы II, оказалась омрачена выходкой обнаженной британки, которую пришлось задерживать копам.

Женщина
На похороны принца Филиппа ворвалась голая женщина / Reuters

В Виндзорском замке, в котором проходили похороны британского принца Филиппа, сразу после минуты молчания из толпы выбежала обнаженная немолодая женщина. Как пишет британский таблоид Daily Mail, она пыталась прорваться через полицейский барьер. Однако нарушительницу тут же задержали копы.

Во время своей "пробежки" женщина кричала: "Спасите планету! Сохраните деревья!".

Читайте такжеЕлизавета II нарушила традицию из-за похорон Филиппа ради принца Гарри

Смерть принца Филиппа - о чем ранее сообщалось:

  • В последние годы принц Филипп испытывал проблемы со здоровьем. Три года назад, в апреле 2018 года, он был доставлен в медучреждение имени короля Эдуарда VII в Лондоне – для проведения операции на бедре.
  • В январе 2019 года принц Филипп за рулем внедорожника, попал в ДТП вблизи Сандрингемского дворца на востоке Англии. Из перевернутого транспортного средства супруг королевы выбрался самостоятельно, ему помогли очевидцы аварии.
  • 9 апреля в возрасте 99 лет принц Филипп умер. Об этом ранее появилось сообщение на странице королевской семьи в Twitter.
  • Позднее стало известно, что принц Филипп проинструктировал принца Чарльза. В частности, принц просил сына ухаживать за королевой Елизаветой II и заботиться о ней.
новости Великобритании Елизавета II
Сейчас вы просматриваете новость «На похороны принца Филиппа ворвалась голая женщина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Надя Дорофеева представила новую песню zavisimostНадя Дорофеева представила новую песню zavisimost Рак: шесть признаков того, что опухоль распространилась на костиРак: шесть признаков того, что опухоль распространилась на кости Почему люди повторно заражаются коронавирусом - ответ ученыхПочему люди повторно заражаются коронавирусом - ответ ученых "Путин – убийца": в России прошли массовые протесты из-за Навального"Путин – убийца": в России прошли массовые протесты из-за Навального Финалист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоуФиналист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоу

Последние новости

09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
Реклама
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
09:01
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование России по Донбассу
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
Реклама
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
Реклама
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять