Опасная забава: в России туристки сорвались с качелей прямо в каньон

Туристки упали прямо в каньон / Скриншот из видео

В Сулакском каньоне (Дагестан, РФ) две туристки сорвались в обрыв в результате катания на качелях, которые были установленны прямо над пропастью. Девушки раскачивались на качелях, но трос внезапно оборвался.

Друзья туристок снимали событие на память. В какой-то момент одна из девушек решила затормозить ногами, но сила инерции оказалась сильнее. По данным РИА Дагестан, в результате инцидента они получили незначительные травмы, но все могло обернуться трагедией.

По словам источника издания в правоохранительных органах, спасло девушек то, что внизу находилась площадка с настилом, куда они и упали, благодаря чему пострадавшие отделались лишь легким испугом и незначительными травмами. Аттракцион закончился куда более печально, если бы девушки упали в тот момент, когда качели находились на максимальной высоте.

Отмечается, что после происшествия к "аттракциону" приехали полицейские. Прокуратура Дагестана по факту инцидента начала проверку.

Напомним, в Ровенской области 6-летняя девочка прыгала на батуте и напоролась рукой на железный забор. Ребенку понадобилась помощь спасателей и медицинских работников.

Также мы писали, что в одном из парков Краматорска из-за халатности оператора аттракциона люди получили страшные травмы, в итоге одна из девушек чуть не лишилась ног.