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Над Мраморным морем самолет пошел на экстренную посадку после столкновения с птицами

3 января 2021, 22:16

Пилот принял решение о возвращении в аэропорт Стамбула.

Самолет столкнулся со стаей птиц над Мраморным морем / Фото: 2kathaber

В Турции грузовой самолет местных авиалиний, пролетая над Мраморным морем, столкнулся с достаточно большой стаей птиц и был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Ататюрка в Стамбуле.

Как информирует агентство ІНА, пилот следовал по маршруту Стамбул – Алматы, однако через полчаса после взлета принял решение об экстренной посадке.

Самолет Boeing 777-F вылетел из Стамбула около девяти утра в прекрасном техническом состоянии. А вернулся с значительными повреждениями и с пятнами крови на носовой части воздушного судна.

Технические специалисты аэропорта отбуксировали самолет в технический ангар для оценки повреждений и необходимого технического обслуживания.

Читайте такжеДесятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру - WSJОтметим, аналогичный инцидент произошел 2 января в Колумбии, где самолет совершил экстренную посадку после того, как запутался в новогодних украшениях. Воздушное судно столкнулось с шаром, наполненным мишурой. Гирлянды и дождики зацепились за двигатели и крылья. К счастью, все закончилось счастливо: самолет удачно приземлился, ни пассажиры, ни судно не пострадали.

/ Фото: 2kathaber
/ Фото: 2kathaber

  • Напомним, государственное предприятие Сетам заявило о намерении бесплатно отдать воздушное судно Ан-2, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса как самолет, который выпускается дольше всех в мире – почти 70 лет.

  • Как ранее сообщалось, власти Соединенных Штатов Америки официально подтвердили выход из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

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