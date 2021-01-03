Над Мраморным морем самолет пошел на экстренную посадку после столкновения с птицами

Пилот принял решение о возвращении в аэропорт Стамбула.
В Турции грузовой самолет местных авиалиний, пролетая над Мраморным морем, столкнулся с достаточно большой стаей птиц и был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Ататюрка в Стамбуле.
Как информирует агентство ІНА, пилот следовал по маршруту Стамбул – Алматы, однако через полчаса после взлета принял решение об экстренной посадке.
Самолет Boeing 777-F вылетел из Стамбула около девяти утра в прекрасном техническом состоянии. А вернулся с значительными повреждениями и с пятнами крови на носовой части воздушного судна.
Технические специалисты аэропорта отбуксировали самолет в технический ангар для оценки повреждений и необходимого технического обслуживания.
Читайте такжеДесятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру - WSJОтметим, аналогичный инцидент произошел 2 января в Колумбии, где самолет совершил экстренную посадку после того, как запутался в новогодних украшениях. Воздушное судно столкнулось с шаром, наполненным мишурой. Гирлянды и дождики зацепились за двигатели и крылья. К счастью, все закончилось счастливо: самолет удачно приземлился, ни пассажиры, ни судно не пострадали.
Напомним, государственное предприятие Сетам заявило о намерении бесплатно отдать воздушное судно Ан-2, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса как самолет, который выпускается дольше всех в мире – почти 70 лет.
Как ранее сообщалось, власти Соединенных Штатов Америки официально подтвердили выход из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.