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Нападение России на Украину и запуск СП-2: в Германии бьют тревогу и требуют удара по Москве

12 декабря 2021, 11:48
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Европа не должна перекрывать свое бездействие переговорами с Россией, нужно проводить более серьезную работу по политике безопасности, сказал Норберт Реттген.

Северный поток-2
МИД Германии должен занять более четкую позицию по ситуации с СП-2 и угрозой военного вторжения России в Украину - немецкий политик / Reuters

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна занять более четкую позицию по вопросу ситуации с запуском Северного потока-2 в условиях угрозы военного вторжения России в Украину. Запад должен придерживаться единого направления в вопросе противостояния России, предупреждая Москву об очень серьезных экономических санкциях. Нельзя допустить, чтобы запуск трубы Газпрома сопровождался нападением на Украину. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген.

Как сообщает Die Welt, немецкий парламентарий сказал о том, что в ситуации с концентрацией российских войск у границ Украины остается важным вопрос единства Запада в противостоянии эскалации со стороны Москвы. Западный мир должен предупреждать Россию, что усиление агрессии в отношении Киева обернется крайне серьезными экономическими санкциями.Читайте такжеСделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через Украину

По его словам, нельзя допустить, чтобы введение в эксплуатацию Северного потока-2 состоялось на фоне военной операции России против Украины.

"Невозможно представить, чтобы "Северный поток-2" был запущен, если Россия действительно снова нападет на Украину", - сказал Реттген.

Также он добавил, что Берлину нужно продолжать диалог с Москвой, однако не прикрывать свое бездействие переговорами, а предпринимать более решительные шаги на внешнеполитическом направлении и в сфере безопасности.

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"Но диалог не должен использоваться во внешней политике Германии как инструмент для прикрытия бездействия. Наши международные партнеры справедливо ожидают, что Европа будет активнее участвовать во внешней политике и политике безопасности", - подчеркнул Реттген.

Напомним, ранее представитель Министерства экономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер заявила, что запуск российского газопровода Северный поток-2 не состоится до тех пор, пока не завершится сертификация компании-оператора трубопровода.

Германия приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло решение приостановить процедуру сертификации компании-оператора газопровода Северный поток-2. Регулятор назвал причиной несоответствие структуры собственного трубопровода Газпрома требованиям законодательства Германии.

Для того чтобы сертификация СП-2 была продолжена, компания Nord Stream AG должна зарегистрировать новое юридическое лицо, которое должно стать собственником немецкого участка магистрали.

До тех пор, пока требование регулятора не будет выполнено, Германия не даст "зеленый свет" на продолжение сертификации трубопровода Северный поток-2.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко сказал, что Россия перешла к "юридическим трюкам". По его словам, Газпром пытается зарегистрировать на территории ФРГ компанию, которая должна стать оператором немецкого участка газопровода СП-2, тем самым якобы выполнив все требования по сертификации. Как полагает менеджер, такой шаг противоречит европейским правилам, а США должны ввести санкции против новой компании Газпрома.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия намерена выполнить все требования Германии по Северному потоку-2, чтобы обеспечить скорейший запуск трубопровода.

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