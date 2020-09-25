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Навальный "подстебнул" Кремль из-за противоречивых версий отравления

25 сентября 2020, 08:23

Оппозиционер поделился, что уже немного запутался в версиях своего отравления.

Навальный отреагировал на противоречивые версии своего отравления – Навальный новости
Алексей Навальный отреагировал на противоречивые версии своего отравления / instagram.com/navalny

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который был отравлен ядом класса Новичок, "подстебнул" Кремль из-за противоречивых версий отравления.

Политик в своем Twitter-аккаунте допустил, что в Кремле открыли целый департамент для придумывания новых версий отравления.

По словам Навального, он уже немножко запутался.

"…Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали Новичок (утверждение МИДа, было озвучено 24 сентября – Ред.). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя…", – поделился оппозиционер.

Навальный отреагировал на противоречивые версии своего отравления – Навальный новости
Алексей Навальный отреагировал на противоречивые версии своего отравления
  • Напомним, 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали в одну из больниц Омска, он находился в реанимации и впал в кому.
  • Потом политика самолетом отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
  • Позже в правительстве Германии заявили, что оппозиционер отравлен ядом из группы Новичок. У Навального утверждали, что к отравлению причастен российский президент Владимир Путин.

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