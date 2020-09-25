Навальный "подстебнул" Кремль из-за противоречивых версий отравления

Алексей Навальный отреагировал на противоречивые версии своего отравления / instagram.com/navalny

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который был отравлен ядом класса Новичок, "подстебнул" Кремль из-за противоречивых версий отравления.

Политик в своем Twitter-аккаунте допустил, что в Кремле открыли целый департамент для придумывания новых версий отравления.

По словам Навального, он уже немножко запутался.

"…Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали Новичок (утверждение МИДа, было озвучено 24 сентября – Ред.). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя…", – поделился оппозиционер.

Алексей Навальный отреагировал на противоречивые версии своего отравления