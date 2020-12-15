Навальный заявил о возвращении в Россию / Reuters

Оппозиционер Алексей Навальный высказался о перспективах своего возвращения в Россию после отравления. Он отметил, что чувствует себя нормально, хотя есть "мелкие проблемы". По оценкам немецких врачей, в его восстановлении наблюдается положительная динамика. Когда реабилитация полностью завершится, политик вернется обратно в Россию.

"Вылечусь - приеду", - заявил Навальный в эфире радио "Эхо Москвы". Он подчеркнул, что у него есть дела на родине.

Навальный также обратил внимание на то, что российским властям важно, чтобы он остался за рубежом, и поэтому недавно Следственный комитет втихаря "состряпал материальчик" против оппозиционера с целью напугать его.

Точные сроки возвращения зависят от того, что скажут немецкие врачи, добавил он.

Отметим, накануне издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ.

Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера. Свои выводы расследователи основывают на данных о перелетах и мобильной связи, источник которых не разглашается.

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