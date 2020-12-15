Навальный заявил о возвращении в Россию

Политик обратил внимание на то, что российским властям важно, чтобы он остался за рубежом.
Оппозиционер Алексей Навальный высказался о перспективах своего возвращения в Россию после отравления. Он отметил, что чувствует себя нормально, хотя есть "мелкие проблемы". По оценкам немецких врачей, в его восстановлении наблюдается положительная динамика. Когда реабилитация полностью завершится, политик вернется обратно в Россию.
"Вылечусь - приеду", - заявил Навальный в эфире радио "Эхо Москвы". Он подчеркнул, что у него есть дела на родине.
Навальный также обратил внимание на то, что российским властям важно, чтобы он остался за рубежом, и поэтому недавно Следственный комитет втихаря "состряпал материальчик" против оппозиционера с целью напугать его.
Точные сроки возвращения зависят от того, что скажут немецкие врачи, добавил он.
Отметим, накануне издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ.
Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера. Свои выводы расследователи основывают на данных о перелетах и мобильной связи, источник которых не разглашается.
Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:
- В британском издании Sunday Times вышла статья под громким заголовком "Кремль предпринял вторую попытку отравить Алексея Навального в результате неудачного убийства". Авторы материала со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщили о том, что, когда Навальный находился в состоянии комы в больнице Омска, его пытались отравить повторно.
- 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".