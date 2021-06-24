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Найден мертвым пионер борьбы с компьютерными вирусами Джон Макафи: названа причина смерти

24 июня 2021, 10:13

Все признаки указывают на то, что Макафи покончил с собой, сообщили в Департаменте юстиции Каталонии.

Макафи нашли мертвым
Найден мертвым Джон Макафи / Reuters

Шотландо-американский программист и бизнесмен – 75-летний Джон Макафи, который основал компанию-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee, найден мертвым в одной из камер тюрьмы, расположенной в пригороде испанского города Барселона (столица автономной области Каталония).

Судя по всем признакам, предприниматель свел счеты с жизнь, пишет El Pais со ссылкой на Департамент юстиции Каталонии.

Адвокат Макафи Хавьер Вильяльба сказал Reuters, что Макафи умер через повешение, поскольку "девять месяцев тюремного заключения привели его в отчаяние".

Джон Макафи родился 18 сентября 1945 года в Шотландии, пишет Википедия. Программист является пионером антивирусного программного обеспечения – он одним из первых разработал сканер вирусов.

Учился в колледже Роанока на математика. В 1967 году стал бакалавром, а в 2008-м получил докторскую степень.

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Работал в США, в частности, был сотрудником одной из лабораторий Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В 1978 году получил должность консультанта в Computer Sciences Corporation. В 1980-х начал работать в Lockheed Corporation, получил копию компьютерного вируса Pakistani Brain и начал работать над созданием антивируса. Он первым начал распространять условно-бесплатное программное обеспечения.

В 1989 году ушел из Lockheed и начал работать в своей компании – McAfee Associates. Позе компания стала называться просто McAfee.

новости США Джон Макафи
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