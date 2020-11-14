СМИ узнали дату прощания с Арменом Джигарханяном

C артистом планируют попрощаться в будний день.
Прощание с умершим Арменом Джигарханяном – советским, русским, армянским актером и народным артистом СССР, театральным режиссер, президентом Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна планируют провести на следующей неделе.
С Джигарханяном планируют попрощаться в его театре во вторник, 17 ноября, сообщает TАСС со ссылкой на сведения заведующего труппой театра.
По его словам, в этот же день могут пройти похороны Джигарханяна.
"Пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября. Еще конкретного решения не принято", – поделился собеседник.
Напомним, Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября на 86 году жизни. СМИ узнали, что актер скончался в больнице из-за отказа почек.
- Справка. Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 году в Ереване, который тогда входил в состав СССР. Учился в Ереванском художественно-театральном институте. Играл в театре и снимался в кино, пишет Wikipedia.
- Джигарханян сыграл сотни ролей в кино. Прорывной ролью стал персонаж профессионального убийцы Макса Ришара в фильме Тегеран-43 (1981 год).
Автор: Екатерина Присяжнюк