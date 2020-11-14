СМИ узнали дату прощания с Арменом Джигарханяном

Прощание с Арменом Джигарханяном планируют провести 17 ноября / УНИАН

Прощание с умершим Арменом Джигарханяном – советским, русским, армянским актером и народным артистом СССР, театральным режиссер, президентом Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна планируют провести на следующей неделе.

С Джигарханяном планируют попрощаться в его театре во вторник, 17 ноября, сообщает TАСС со ссылкой на сведения заведующего труппой театра.

По его словам, в этот же день могут пройти похороны Джигарханяна.

"Пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября. Еще конкретного решения не принято", – поделился собеседник.

Напомним, Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября на 86 году жизни. СМИ узнали, что актер скончался в больнице из-за отказа почек.