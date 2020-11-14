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СМИ узнали дату прощания с Арменом Джигарханяном

14 ноября 2020, 10:31

C артистом планируют попрощаться в будний день.

Прощание с Джигарханяном планируют провести 17 ноября – Джигарханян умер
Прощание с Арменом Джигарханяном планируют провести 17 ноября / УНИАН

Прощание с умершим Арменом Джигарханяном – советским, русским, армянским актером и народным артистом СССР, театральным режиссер, президентом Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна планируют провести на следующей неделе.

С Джигарханяном планируют попрощаться в его театре во вторник, 17 ноября, сообщает TАСС со ссылкой на сведения заведующего труппой театра.

По его словам, в этот же день могут пройти похороны Джигарханяна.

"Пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября. Еще конкретного решения не принято", – поделился собеседник.

Напомним, Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября на 86 году жизни. СМИ узнали, что актер скончался в больнице из-за отказа почек.

  • Справка. Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 году в Ереване, который тогда входил в состав СССР. Учился в Ереванском художественно-театральном институте. Играл в театре и снимался в кино, пишет Wikipedia.
  • Джигарханян сыграл сотни ролей в кино. Прорывной ролью стал персонаж профессионального убийцы Макса Ришара в фильме Тегеран-43 (1981 год).
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