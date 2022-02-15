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Нет планов размещать ракетное оружие в Украине, россияне не враги США - Байден

15 февраля 2022, 22:49

США готовы ко всему, чтобы не случилось, заявил во время своего выступления из Белого дома президент Джо Байден по поводу ситуации вокруг Украины.

Джо Байден
Джо Байден высказался о ситуации вокруг Украины / Reuters

США готовы ко всему, чтобы не случилось, заявил во время своего выступления из Белого дома президент Джо Байден по поводу ситуации вокруг Украины.

"США готовы, что бы ни случилось. Мы готовы дипломатией заниматься дипломатией с Россией и нашими союзниками и партнерами для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом. И мы готовы решительно ответить на российскую атаку по Украине, что еще очень возможно. Все события последних нескольких недель и месяцев, это был наш подход и остается нашим подходом сейчас", - сказал лидер американцев.

США призывает мир сопротивляться агрессии. В случае вторжения готовы ввести мощные санкции. Финансовые, в том числе. Трубопровод Nord Stream-2 не будет доведен до завершения, заявил Байден.

"США и Украина - не угроза России. У США нет планов размещать ракетное вооружение в Украине. Граждане России - не враги США", - сказал президент США.

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Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

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