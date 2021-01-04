"Ни рук, ни ног не соберут": КГБ Беларуси готовило убийство Шеремета по заказу Лукашенко – опубликовано аудио

Белорусское КГБ обсуждало убийство Павла Шеремета, свидетельствует слитая аудиозапись / Reuters

В 2012 году тогдашний глава Комитета госбезопасности Беларуси Юрий Зайцев обсуждал с сотрудниками контртеррористического подразделения КГБ Альфа организацию политических убийств, в частности убийство журналиста Павла Шеремета.

Разговор записан скрытым устройством в кабинете Зайцева 11 апреля 2012-го, говорится в ролики с записью, который опубликовал YouTube-канал Беларускі Народны Трыбунал.

По словам Зайцева, инициатор политических убийств – тогдашний президент Александр Лукашенко, он выделил на преступления 1,5 млн долларов.

"…Президент… ждет этих операций", – заявил председатель КГБ.

Разговор Зайцева с сотрудником Альфы об убийстве Шеремета:

Зайцев: "Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал, бл*дь. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу, бл*дь, совсем… ни рук, ни ног не соберут. Все, чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей".

Сотрудник 2: "Тем более – по закладке не будет никаких проблем".

Обсуждение убийства Шеремета слушайте с 9:25

В 2020 году аудиозапись по запросу бельгийского издания EUObserver изучал эксперт Национального Центра Медиа Криминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григорас.

По его словам, на записи не нашли заметных следов манипуляций со звуком, однако из нее удалена цифровая подпись, которая могла помочь найти источник в КГБ.