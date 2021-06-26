"Никогда не будет": в ФРГ объяснили, почему Берлине не предоставит Украине оружие

Германия не готова предоставить оружие Украине из-за исторических вопросов / pixabay

В Германии с крайней опаской относятся к вопросу направления вооружений в Восточную Европу. Берлин исторически считает, что немецкого оружия в данном регионе не должно быть никогда. Возможно, в будущем государство сможет изменить свое решение, однако на данный момент исторические аспекты являются определяющими в существующем вопросе. Об этом заявила немецкий посол в Украине Анка Фельдгузен.

"Для Германии исторически Восточная Европа - особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет", - рассказала она в интервью Зеркалу недели.

По словам Фельдгузен, это заложено в воспитание немцев. Большинство людей в Германии не знают, что происходит на востоке Украины и не видели войны, поэтому их мнение не меняется.

"Эта идея будто в ДНК немцев. И очень мало моих соотечественников, которые, как я, видели войну здесь сейчас. Я тоже была так воспитана", - отметила посол

Для Берлина вопрос поставок оружия конкретно в Восточную Европу является сложным. Изменение ситуации может произойти только в результате совместной работы немецких парламента и правительства в данном направлении.

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"Вчера (22 июня) была символическая дата - 80-летие нападения Германии на Советский Союз. Для нас все это очень сложно. И надо найти и в Бундестаге, и в правительстве большинство, чтобы изменить мнение об оружии для этого региона. это действительно сложно ", - уточнила она.Читайте также"Борьба Украины – это поединок Европы": в ФРГ сделали резкое заявление об оружии для Киева

Историческая память по-прежнему преобладает в политическом сознании Германии. Однако спустя определенное время этот вопрос все-таки могут пересмотреть.

"Я говорю об истории, а она еще очень присутствует в Германии в наших дискуссиях, и вы же видите сейчас эти споры о политике памяти. И мы очень осторожны в этих вопросах…времена и правительства меняются и возможно, что-то изменится и в этом вопросе", - подчеркнула Анка Фельдгузен.

Ситуация с поставками оружия Германии в Украину

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung в апреле сообщало о том, что Украина обратилась к ФРГ с просьбой предоставить вооружения с целью защиты государством черноморского побережья. В Германии мнения по этой ситуации разделились. Министр иностранных дел Хайко Маас решительно выступил против такой инициативы, а глава Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген не исключили реализации подобных планов.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас позже сказал, что военный конфликт на Донбассе должен быть урегулирован исключительно на базе мирных договоренностей, а поставки оружия Украине не решает проблему.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал позицию Берлина по оружейному вопросу и подчеркнул, что Киев имеет право на самозащиту.