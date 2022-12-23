Новая стратегия оккупантов загнала Путина в ловушку: эксперт назвал причину

Россия подает Западу знаки о нежелании продолжать войну. Кремль хочет, чтобы Украину заставили сесть за стол переговоров.

Новая стратегия оккупантов загнала Путина в ловушку / Коллаж фото сайт Кремля, Минобороны РФ

Россия изменила стратегию войны против Украины. Это произошло из-за неспособности достичь "целей СВО". Однако эта стратегия загнала российского диктатора Владимира Путина в ловушку. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник, сообщает ТСН.ua.

РФ перешла к стратегии обороны. Теперь оккупанты пытаются затянуть боевые действия как можно дольше.

"Стратегической цели ликвидировать украинскую государственность они не достигли и не достигнут. Они поняли, что попали в ловушку, и не знают, как из этой ловушки выйти. Этот сигнал, что они якобы не хотят ничего продолжать - это сигнал не нам, а коллективному Западу", - сказал Черник.

Он убежден, что РФ хочет добиться от Запада помощи в усаживании Украины за стол переговоров. Именно это уже свидетельствует о том, что в РФ появились признаки "стратегической слабости".

"Они прекрасно осознают, что если произойдет классическое поражение в Украине, а оно произойдет, вопрос лишь времени и обстоятельств, Путин, скорее всего, потеряет свою жизнь, а Россия станет на путь распада" - добавил эксперт.

Теперь РФ надеется на то, что продолжительной войной сможет якобы истощения украинцев.

Развал России

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил, что российская оккупационная армия потеряла наступательный потенциал в ходе войны в Украине. В перспективе армия РФ может потерять и оборонительный потенциал, что грозит распадом Российской Федерации.

Другие новости: