Новая военная операция России: журналист раскрыл главный план Путина по Украине

Россия может напасть на Украину после запуска СП-2 и в результате внутриполитических проблем в стране – журналист / УНИАН

На данный момент сценарий новой военной операции России против Украины исключен, так как ситуация серьезно изменилась по сравнению с 2014 годом, а Киев поддерживает НАТО. В Кремле ждут, что украинское государство ослабнет после запуска Северного потока-2 и возникновения новых внутриполитических проблем. Именно в такой момент Москва может пойти в атаку. Об этом заявил оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что сейчас Россия вряд ли сможет реализовать военные планы в отношении Киева. Украинская армия за последние годы стала значительно сильнее, а Североатлантический альянс оказывает поддержку государству. Поэтому подобный вариант развития событий в ближайшее время исключен.

"В сегодняшней ситуации нападение России на Украину исключено. Это связано, безусловно, с тем, что у Украины совсем другая армия по сравнению с 2014 годом. Последние учения Sea Breeze показали, что Украина, несмотря на то, что не входит в НАТО – тем не менее НАТО стоит за Украиной. Поэтому нападение России сейчас исключено", - считает Яковенко.

Впрочем, по его словам, российские власти будут выжидать момент, когда Украина ослабнет. В Кремле надеются, что это произойдет после запуска газопровода Северный поток-2 и новых внутриполитических баталий в стране. И тогда Москва может воспользоваться такой ситуацией в своих целях.Читайте такжеНападения России из Беларуси: Украину предупредили о военной опасности и назвали сроки

"Другой вопрос. После достройки "Северного потока-2" Путин надеется, что Украина ослабнет настолько, что не сможет финансировать свою армию. Плюс к этому он очень надеется, что в Украине начнется какая-то внутренняя свара, внутренние проблемы. И только в этот момент, когда Украина ослабнет, когда она будет занята внутренними делами, какие-то шансы для нападения на Украину появятся. Других вариантов просто не существует", - подчеркнул Игорь Яковенко.

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Война России и Украины

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