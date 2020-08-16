"Даже когда буду мертвым": Лукашенко отверг возможность повторных выборов

Александр Лукашенко / tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко эмоционально обратился к своим сторонникам на митинга в его поддержку.

"Вы просили навести порядок, я его навел. Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать страну", — подчеркнул он.

При этом Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов президента.

"Беларусь сорвется в штопор, погибнет как государство, если согласится на это", - считает он.

В то же время он отверг обвинения в фальсификации итогов голосования: "Не может быть больше 80% фальсификаций".

Президент Беларуси также заявил о том, что не он породил жестокость на улицах, а белорусская оппозиция.

"Загубите первого президента — это будет начало вашего конца", - эмоционально выкрикнул он.

Закончил свое выступление президент Беларуси не менее пафосно: "Я живой и буду жить".

Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что Украина, "приказывает провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация".