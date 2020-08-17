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Заварушка вокруг Беларуси: Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным

17 августа 2020, 16:10

Александр Лукашенко уверен, что Владимир Путин с ним "одного мнения".

Путин, Лукашенко, Минск, саммит
Владимир Путин и Александр Лукашенко / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что не смотря на масштабные протесты власть в Беларуси "никогда не падет".

Об этом он заявил, посещая Минский завод колесных тягачей, передает БЕЛТА.

"Они (противники действующей власти, - ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - заявил Лукашенко.

"Но если сложится момент, что дальше терпеть не нужно… Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно", - добавил Лукашенко.

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Напомним, ранее в Кремле заявили о готовности оказать "содействие в разрешении проблем" в Беларуси.

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"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - добавили в Кремле.

Александр Лукашенко Владимир Путин новости Беларуси
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