"Готова стать национальным лидером": Тихановская заявила о подготовке новых выборов

Светлана Тихановская / Reuters

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение.

Ролик с обращением Тихановской размещен в Сети.

Она заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм.

"У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. Сейчас каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые", - утверждает она.

Тихановская поблагодарила всех, кто отдал за нее свои голоса на выборах президента Беларуси.

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"Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов", — добавила Тихановская.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов.

Победителем президентских выборов объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по данным ЦИК Беларуси, отдали свои голоса 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую, по официальным подсчетам, проголосовали 10,1%.