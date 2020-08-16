В Беларуси недовольны фальсификациями на выборах президента / УНИАН

С 17 августа в Беларуси объявлена общенациональная забастовка. Она будет продолжаться до выполнения требований протестующих.

Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал Nexta Live.

Отметим, участники массовых акций требуют провести честные выборы в стране и выражают недовольство фальсификациями и победой президента Александра Лукашенко.

Также сообщается, что протесты в Минске продолжатся и после Марша свободы. Протестующие с 17:00 пройдут от Стелы по проспекту Победителей до ГУМа, после чего вернутся на площадь Независимости.

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Как сообщал Главред, ранее в Кремле заявили о готовности оказать "содействие в разрешении проблем" в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ по итогам сегодняшнего телефонного разговора лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.