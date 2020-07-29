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"Не пили спиртного": в Беларуси задержали десятки "зеленых человечков" из России

29 июля 2020, 15:51

Белорусские правоохранители вычислили русских наемников по подозрительному поведению.

Задержание, Беларусь
В Беларуси задержали десятки "зеленых человечков" из России / скриншот из видео

В Беларуси, под Минском, правоохранители задержали 32 наемника из состава частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщает портал БЕЛТА.

По данным правоохранителей, они получили информацию о прибытии в пределы Беларусь более 200 боевиков ‒ для дестабилизации обстановки во время избирательной кампании в канун выборов президента.

Все задержанные, помимо российских паспортов, имели небольшую ручную кладь и на всех ‒ три громадных чемодана. По прибытии в Минск в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска. Россияне покинули ее 27 июля и переехали в один из санаториев Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие выдали себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением (спиртного не употребляли, увеселительные заведения не посещали, держались обособленно и стараясь не привлекать к себе внимания) и стандартной милитари-одеждой. Кроме того, россияне небольшими группами внимательно изучали территорию санатория и его окрестности.

32 людей задержали сотрудники КГБ и ОМОНа ГУВД. Кроме того, еще одного наемника из ЧВК Вагнера задержали на юге Беларуси.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.


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  • Список задержанных наемников-граждан выглядит так:
  • Милаев Артем Викторович, 01.02.1981 г.р.;
  • Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;
  • Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;
  • Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;
  • Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;
  • Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;
  • Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;
  • Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;
  • Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;
  • Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;
  • Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;
  • Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;
  • Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;
  • Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,
  • Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;
  • Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;
  • Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;
  • Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;
  • Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,
  • Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;
  • Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;
  • Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;
  • Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;
  • Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;
  • Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;
  • Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;
  • Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;
  • Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;
  • Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;
  • Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;
  • Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;
  • Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;
  • Артем Шацкий, 30.07.1982 г.р.

Интересно, что в минувшую пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения бригады специального назначение, в крайне негативном тоне упоминал именно частные военные компании.

"Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - заявил он.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявлял о том, что убежден - оппозиция попробует силовым путем захватить власть в Беларуси после выборов президента.

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