В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом

В Минске начались столкновения после выборов / Фото: People.onliner.by

В Минске после объявления предварительных результатов выборов президента и победы Александра Лукашенко начались на улицах беларусской столицы столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями.

Видео появилось в Telegram. На кадрах можно увидеть, что активисты не ждут арестов, а начинают бить в ответ сотрудников ОМОНа.

Очевидцы говорят, что в районе проспекта Победителей в Минске правоохранители для разгона используют светошумовые гранаты.

Напоним, Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала предварительные результаты выборов президента в пяти регионах страны, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 82% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская – всего 5%.