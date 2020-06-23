Беглый банкир из РФ показал детские фотографии дочерей Путина

Одиозный банкир Сергей Пугачев, который сбежал из РФ, решил показать всеми миру фотографии дочерей президента России Владимира Путина в детстве, которые опубликовал на своем сайте.

Как пишет издание Открытые медиа, бизнесмен фактически подтвердил, что Мария Воронцова и Катерина Тихонова — дочери главы Кремля.

Пугачев на своем ресурсе показал шесть снимков с дочерями президента РФ, которые были сделаны в начале 2000 годов. Банкир отметил, что в то время он активно общался с президентом и его семьей.

Согласно подписям к снимкам, сделаны они в Кремле, а также на даче Пугачева. Девочки на фото очень похожи на Марию Воронцову и Катерину Тихонову, которых СМИ называют дочерями Путина.

Отметим, что президент России тщательно скрывает любую информацию о своей семье и детях.

Напомним, Путин заявил, что пандемия коронавируса спровоцировала во всем мире глобальный кризис, нанесла серьезный урон мировой торговле и привела к началу глобальной рецессии в мире.

Как ранее сообщалось, Путин во время традиционной ежегодной пресс-конференции публично заявлял: "все Причерноморье и восточные регионы Украины – исконно русские территории".

Также Путин заявил, что во время распада СССР все республики нарушали союзный договор и "утащили" с собой "исконно российские земли" (сразу после развала Союза Советских Социалистических Республик).