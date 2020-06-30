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"Меркель - тупая, Мэй - дура": СМИ уличили Трампа в оскорблении мировых лидеров

По данным американских журналистов, хозяин Белого дома щедро раздавал оскорбления лидерам ведущих мировых стран.

30 июня 2020, 10:21
Трамп
СМИ уличили Дональда Трампа в оскорблении мировых лидеров/ УНИАН

Американский президент Дональд Трамп оказался в эпицентре нового скандала, который связан с оскорбительными заявлениями.

Об этом сообщает портал CNN со ссылкой на информированные источники.

По их данным, Дональд Трамп во время засекреченных телефонных переговоров называл немецкого канцлера Ангелу Меркель "глупой", а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй - "дурой".

Более того, Трамп якобы обвинял Меркель в том, что она находится под влиянием Российской Федерации, а Тереза Мэй оказалась "дурой" за свою якобы бесхарактерность в отношении процесса Brexit [выхода Великобритании из ЕС ‒ Главред].

По данным источников, во время телефонных разговоров Дональд Трамп "регулярно осыпал издевками и унижениями" и других лидеров западных стран, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона, а также канадского и австралийского премьеров ‒ Джастина Трюдо и Скотта Моррисона.

Напомним, ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в своих мемуарах, что Дональд Трамп в рамках саммита G-20 в Буэнос-Айресе осенью 2018 года заявлял о том, что "пророссийский президент Украины мог бы помочь предотвратить Третью мировую войну ".

Дональд Трамп новости США Эммануэль Макрон Тереза Мэй Джастин Трюдо
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