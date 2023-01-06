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Обогнали Иран, Израиль и Германию: ВСУ впервые попали в ТОП-15 армий мира

6 января 2023, 17:33
Первое место в рейтинге самых сильных армий мира занимают США - в первую тройку, по оценкам специалистов, вошла также армия Китайской народной республики.

ВСУ, война, украинские военные
ВСУ в рейтинге самых сильных армий мира обошли Иран, Израиль и Германию / 93-я ОМБр Холодный Яр

Вооруженные силы Украины впервые вошли в перечень 15 сильнейших армий планеты. Украинские войска обогнали, в том числе, армии Ирана, Израиля, Тайваня и Германии. Лидируют в списке США. Второе место – у войск страны-оккупанта России. Замыкает тройку Китай.

В рейтинге, составленном компанией Global Firepower (GFP), среди самых сильных войск мира армия Украины занимает 15 место. Если в 2021 году ВСУ назвали 22-й мировой армией, то сейчас наша армия обошла в рейтинге войска таких государств, как Иран, Израиль, Австралия, Саудовская Аравия, Испания, Тайвань и Германия.

"Поскольку Украина продолжает свою оборону против России, она увеличила свой показатель индекса GFP за текущий год в результате ответных действий, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада, а также введения новых ключевых категорий, что благоприятно сказывается на ее общем положении в списке", - отмечается в материале.

По мнению экспертов, 2023 год станет решающим в войне России против Украины, однако ВСУ могут ждать последствия "стрессов и требований длительной войны против более крупной соседней державы".

Известно, что рейтинг армий мира составляют на основе того, какой огневой мощью располагает страна на текущий момент. При анализе используются более 60 специфических факторов с целью определения показателей PowerIndex конкретной нации. Категории разнятся, начиная от численности военных подразделений, финансовых возможностей до потенциала логистики и географии.

Война России против Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее сделал прогноз, согласно которому ВСУ в марте пойдут в масштабное наступление с целью освобождения своих территорий в рамках границ 1991 года. Войска Украины одержат победу над страной-оккупантом Россией.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что войска агрессора России могут в ближайшее время пойти в наступление и применить собранный 200-тысячный резерв. По его словам, ВСУ справятся с новыми оккупантами за 2-3 месяца.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. Этому поспособствует появление у армии и наступательной военной техники – БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot. Далее начнется этап справедливости и возмездия.

Смотрите видео ТСН - как пушкари ВСУ отражают атаки войск РФ на Донбассе

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