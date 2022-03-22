Оккупация Украины не входит в планы России – Песков

Песков высказался о планах России / УНИАН

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков настаивает, что войска РФ не стреляют по гражданским объектам и не стремятся оккупировать Украину, сообщает CNN.

Спикер Кремля в интервью в который раз упомянул о демилитаризации Украины. Песков заявил, что "целями российских военных являются только военные цели и объекты на Украине, не гражданские".

Кроме того, пресс-секретарь Путина опроверг планы РФ по оккупации новых украинских территорий. По его словам, "оккупация не входит в перечень поставленных задач операции, которую мы проводим".

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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