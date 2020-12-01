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Окружение Лукашенко после российской вакцины валит Covid-19

1 декабря 2020, 17:47

Подтверждением стали аудиозаписи переговоров.

Александр Лукашенко и его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт / Фото: sputnik.by

Сотрудники аппарата президента Беларуси массово заражаются коронавирусом, несмотря на то, что ранее им была проведена вакцинация от Covid-19 российского производства.

Как следует из прослушки, опубликованной каналом NЕХТА, где зафиксирован разговор пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт и его помощника Николая Латышенко.

Известно, что беседа состоялась 22 ноября в 11 часов утра.

Женский голос говорит, что не хватило времени связаться с ним "по другой связи", так как "быстро интернет отключили". Она просит собеседника передать "шефу", что в этот день она будет отсутствовать в "штабе", поскольку "не очень хорошо" себя чувствует, и предполагает, что у нее "вот это" (вероятно, речь идет о коронавирусе).

"Температура была вчера вечером. Сегодня уже нет. Запахи чувствую. Но вопрос в том, что… Короче, мне все равно кажется, что это вот это…Голова ужасно просто тяжелая", — сказала она.

Латышенко спрашивает собеседницу, где она могла подхватить заболевание. Эйсмонт высказала предположение, что 17 ноября во время совещания по внешней политике. Тогда она сидела рядом с "Игорем Петровичем" (очевидно, что с главой администрации узурпатора Игорем Сергеенко). Позднее его подключили ИВЛ.

"Я еще пришла, за стол села, а он мне говорит: "Как вы думаете, когда уйдет пресса, может, мне маску надеть?" А я посмеялась и говорю: "Попробуйте, посмотрите сами на реакцию"", — добавила она.

Эйсмонт рассказала, что у чиновника была в кармане маска, но, когда зашел Лукашенко, он ее спрятал.

В разговоре отмечается, что Эйсмонт была привита российской вакциной Спутник V, однако уровень антител оказался низким. Она добавила, что и после этого продолжала ходить на совещания с начальником и "только за одну ту неделю, наверно, тысячу раз общалась с фактически заболевшими, как Игорь Петрович". Эйсмонт констатировала, что в администрации Лукашенко "по месяцам люди болеют".

Пресс-секретарь была расстроена, что из-за болезни будет вынуждена пропустить совещание.

"Я знаю, что шеф на это все скажет", — сказала она.

"Скажет, что спрыгнули", — отвечает собеседник.

"Вообще не смешно. Я не хочу ехать. Точнее, я хочу, но понимаю, что нельзя. А тут еще шеф не звонит третий день на фоне всего этого", — резюмировала она.

Новости Беларуси

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

  • Ряд стран Запада осудили насилие против протестующих и не признали выборы в Беларуси 2020, однако Лукашенко решил остаться у власти и провел тайную инаугурацию.

Александр Лукашенко новости Беларуси коронавирус новости российская вакцина
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