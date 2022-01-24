Олимпиада не будет мешать плану Путина по вероятному нападению на Украину — госсекретарь США

Энтони Блинкен / УНИАН

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что зимние Олимпийские игры-2022, который пройдут в Пекине, ничуть не повлияют на планы Кремля по поводу вероятного полномасштабного военного вторжения в Украину. Об этом дипломат заявил в интервью каналу CBS. Блинкен считает, что российская верхушка будет принимать решение о вторжении, исходя из оценок президента Путина относительно того, что отвечает ее интересам.

Госсекретарь США также напомнил об "огромных последствиях", с которыми столкнется Российская Федерация в случае полномасштабной агрессии против Украины.

К слову, ранее авторитетное агентство Bloomberg сообщило, что руководитель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина отказаться от масштабного вторжения в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в столице КНР с 4 по 20 февраля нынешнего года.

Читайте такжеВторжение РФ в Украину, НАТО и вопрос признания "ЛДНР": главные заявления Блинкена и Лаврова

Напомним, ранее сообщалось:

Реклама

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Также Блинкен на брифинге в Киеве заявил, что Соединенные Штаты предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины. В частности, дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

Другие новости по теме:

Байден не будет направлять войска в Украину даже в случае вторжения РФ - Associated Press

Зеленский призвал США срочно ввести санкции против РФ, после вторжения они не имеют смысла - Axios

США готовят новые санкции против РФ, в списке - дочери Путина и Кабаева

Юрий Романенко. Россия и Запад повышают ставки, а Украина не пугается

Байден сравнил возможное вторжение РФ в Украину со Второй мировой войной