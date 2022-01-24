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Олимпиада не будет мешать плану Путина по вероятному нападению на Украину — госсекретарь США

24 января 2022, 10:07

Госсекретарь США также напомнил об "огромных последствиях", с которыми столкнется Российская Федерация в случае полномасштабной агрессии против Украины.

Блинкен
Энтони Блинкен / УНИАН

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что зимние Олимпийские игры-2022, который пройдут в Пекине, ничуть не повлияют на планы Кремля по поводу вероятного полномасштабного военного вторжения в Украину. Об этом дипломат заявил в интервью каналу CBS. Блинкен считает, что российская верхушка будет принимать решение о вторжении, исходя из оценок президента Путина относительно того, что отвечает ее интересам.

Госсекретарь США также напомнил об "огромных последствиях", с которыми столкнется Российская Федерация в случае полномасштабной агрессии против Украины.

К слову, ранее авторитетное агентство Bloomberg сообщило, что руководитель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина отказаться от масштабного вторжения в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в столице КНР с 4 по 20 февраля нынешнего года.

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Напомним, ранее сообщалось:

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  • 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.
  • Также Блинкен на брифинге в Киеве заявил, что Соединенные Штаты предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины. В частности, дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия.
  • В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

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Владимир Путин Олимпиада- 2022 военное вторжение Энтони Блинкен
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