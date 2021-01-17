ОМОН, автозаки и задержания: как в РФ готовятся встречать Навального

Алексей Навальный заявил о возвращении в РФ / Reuters

В Москве, возле аэропорта Внуково, куда в воскресенье, 17 января должен прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, разместились силовики.

У аэропорта заметили автозаки и ОМОН, сообщает телеграм-канал Avtozak Live.

"У аэропорта Внуково, куда должен прибыть Алексей Навальный выставили забор. Также на парковке проезжающие люди замечают автозаки ОМОНа", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте прокуратуры Москвы, в социальных сетях размещена информация с призывом к участию в "публичном мероприятии" в аэропорту Внуково, которое не согласовано в установленном законом порядке.

В Москве полицейские пришли домой к муниципальному депутату Константину Янкаускасу и координатору штаба Навального Олегу Степанову для вручения предостережений. О визите полицейских также сообщили муниципальные депутаты Юлия Галямина и Сергей Власов.

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В Санкт-Петербурге вечером 16 января задержали главу штаба Навального Ирину Фатьянову. Ее и активиста Илью Гантварга сняли с поезда в Москву.

"Мне объяснили, что мы якобы готовим беспорядки в Москве, и на меня пожаловался некий гражданин", – отметила Фатьянова.

По данным Фонтанки, силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности. На рабочих местах находится практически весь личный состав Центров "Э" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

Как силовики готовятся встречать Навального

По данным Telegram-канала Baza, в аэропорту Внуково будут дежурить несколько подразделений полиции. Всех дополнительных сотрудников разделят на три группы:

Группа задержания. Эти полицейские, должны оперативно реагировать на любые действия участников встречи Навального.

Группа вытеснения. Эти полицейские должны оперативно выдвигаться в любую точку аэропорта, где могут скапливаться люди, встречающие Алексея Навального, и максимально эффективно и эффектно их оттеснять и разгонять в стороны.

Группа резерва – 30 сотрудников полиции, которые будут просто сидеть и ждать чего-то экстраординарного, готовые сразу выдвинуться в любую точку аэропорта.

Сотрудникам, которые будут работать сегодня в аэропорту Внуково, рекомендовали взять с собой противогазы. На каждый автобус с сотрудниками выделено по пять защитных щитов, – вы их видели во время московских митингов.

В общей сложности, помимо сторонников, встречать Навального будут больше 100 полицейских.

Возвращение Навального в Россию: