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Омские врачи намекнули на маразм Навального и объяснили, почему он остался жив

3 октября 2020, 04:30

Алексей Навальный быстрыми темпами возвращается к активной жизни, подчеркнули медики.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Медицинские работники российского Омска опубликовало открытое письмо, в котором выразило несогласие со словами оппозиционера Алексея Навального.

В открытом письме, опубликованном на сайте Омской областной организации профсоюза работников здравоохранения, медики критически оценили высказывания Навального по поводу "неоказания ему адекватной медицинской помощи".

"Мы же сейчас являемся свидетелями того, что сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь", — сказано в письме.

В сообщении отмечается, что "именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив".

Российские медики обратили внимание: тот факт, что Навальный сегодня быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит о том, что в Омске его жизнь была спасена.

"Конечно, Алексею Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью. На наш взгляд, главное на этом пути сохранять здравость ума, трезво оценивать жизненные реалии и оставаться человеком", - добавили омские медики.

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  • 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
  • Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.
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