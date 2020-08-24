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Омские врачи отреагировали на немецкий диагноз Навального

24 августа 2020, 22:59

По словам медиков, у оппозиционера были нехарактерные для подобного отравления симптомы.

Навальный,больница
Омские врачи не обнаружили у Навального токсинов / Reuters

В Омске врачи Больницы скорой медицинской помощи №1 не выявили у Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы, которые обнаружили специалисты немецкой клиники Шарите, куда оппозиционера транспортировали накануне.

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный", - сказал заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Сабаев в комментарии Интерфаксу.

По словам российского медика, у Навального "отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы".

Отметим, врачи немецкой клиники Charite, где в настоящее время находится Навальный, выявили у него отравление веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Такой вывод они сделали после проверки в нескольких независимых лабораториях. Конкретное вещество, которое привело к отравлению, пока не установлено, проводится еще один анализ.

Читайте такжеУголовного дела нет: в России закрыли глаза на ситуацию с Навальным"Группа врачей обследовала пациента незамедлительно после прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор не известна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда - ингибитора холинэстеразы в организме многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораториях", - сказано в заявлении клиники.

Напомним, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

В понедельник, 24 августа, представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт предположил, что Навального могли отравить.

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