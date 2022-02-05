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Отцом оказался незнакомец: ДНК-тест вскрыл грандиозную медицинскую ошибку

5 февраля 2022, 18:56
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Семейная пара утверждает, что клиника Summa Health System использовала генетический материал незнакомца.

/ ВВС

В США в одной из клиник по лечению бесплодия перепутали биологический материал клиентов, в результате чего супруги Майк и Джанин Гарви узнали, что их взрослая дочь не имеет биологического родства со своим отцом.

Теперь муж с женой судятся с клиникой после того как была обнаружена ошибка, произошедшая еще в 1991 году, пишет ВВС.

Их дочь Джессика после прохождения теста, позволяющего найти своих предков, узнала неожиданные результаты.

"Я была на работе, когда пришли результаты теста. Открыла письмо и вижу, что у меня английские корни. Ирландские, валлийские, немецкие. А где итальянские, может, сицилийские? Что? Нет?", - рассказала она.

Тестирование показало, что вероятность того, что она биологически связана со своим отцом, равна 0%.

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Пара утверждает, что для оплодотворения Джанин Гарви клиника Summa Health System использовала генетический материал незнакомца.

В иске говорится, что семья разыскала биологического отца Джессики, который лечился от бесплодия одновременно с семьей Гарви в той же клинике.

Джессика заявила, что разговаривала с ним, и он сказал, что рад узнать, что же стал отцом.

Клиника Summa Health System также дала комментарий.

"Мы серьезно относимся к этому заявлению и понимаем, какое влияние оно оказывает на семью. Мы пока не встречались с семьей и не оказывали собственных тестов", - говорится в заявлении, которое опубликовала CBS News.

Напомним, в Украине появилась самая юная беременная. Девочка из села Гать Береговской ТГ Закарпатской области ожидает ребенка в 11 лет.

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