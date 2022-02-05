Отцом оказался незнакомец: ДНК-тест вскрыл грандиозную медицинскую ошибку

Семейная пара утверждает, что клиника Summa Health System использовала генетический материал незнакомца.
В США в одной из клиник по лечению бесплодия перепутали биологический материал клиентов, в результате чего супруги Майк и Джанин Гарви узнали, что их взрослая дочь не имеет биологического родства со своим отцом.
Теперь муж с женой судятся с клиникой после того как была обнаружена ошибка, произошедшая еще в 1991 году, пишет ВВС.
Их дочь Джессика после прохождения теста, позволяющего найти своих предков, узнала неожиданные результаты.
"Я была на работе, когда пришли результаты теста. Открыла письмо и вижу, что у меня английские корни. Ирландские, валлийские, немецкие. А где итальянские, может, сицилийские? Что? Нет?", - рассказала она.
Тестирование показало, что вероятность того, что она биологически связана со своим отцом, равна 0%.
Пара утверждает, что для оплодотворения Джанин Гарви клиника Summa Health System использовала генетический материал незнакомца.
В иске говорится, что семья разыскала биологического отца Джессики, который лечился от бесплодия одновременно с семьей Гарви в той же клинике.
Джессика заявила, что разговаривала с ним, и он сказал, что рад узнать, что же стал отцом.
Клиника Summa Health System также дала комментарий.
"Мы серьезно относимся к этому заявлению и понимаем, какое влияние оно оказывает на семью. Мы пока не встречались с семьей и не оказывали собственных тестов", - говорится в заявлении, которое опубликовала CBS News.
Напомним, в Украине появилась самая юная беременная. Девочка из села Гать Береговской ТГ Закарпатской области ожидает ребенка в 11 лет.
Читайте еще:
- Борется с повреждением ДНК: ученые указали на супер свойство этой ягоды
- Ученые выяснили, есть ли связь между ДНК и смертельными болезнями сердца