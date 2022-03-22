Байдену не удастся решить вопрос с зависимостью ЕС от газа из России – Politico

Байдену будет сложно решить вопрос отказа Европы от российского газа / Reuters

Европейский Союз стремится к тому, чтобы США решили вопрос с зависимостью Европы от российского газа и урегулировать проблему энергетического кризиса. Штаты уже отправляют в европейские страны большинство своих поставок сжиженного природного газа. План Евросоюза по сокращению импорта топлива из РФ на 102 миллиарда кубометров (две трети) пока считается нереалистичным. В условиях военного времени можно найти источники для 50-60% нужд ЕС в газе, однако такая ситуация может привести к напряжению на мировом рынке СПГ.

Издание Politico пишет, что ЕС просит США разрешить проблему с поставками газа стран Европы и энергетическим кризисом. Однако президент Байден, который в ближайшие дни посетит европейские страны, столкнется с проблемами, обещая урегулировать вопрос.

Отмечается, что главным запросом стран ЕС остается ожидание больших объемов поставок сжиженного природного газа из США. Однако американцы отгружают газ настолько быстро, насколько могут, а в ближайшие 2 года не ожидается запуска новых мощностей. Байден не может давать команды частным нефтегазовым трейдерам, которые продают свою продукцию там, где могут получить высокую цену.

По всей видимости, Штаты не смогут в быстром темпе урегулировать энергетический кризис в Европе, которая стремится сократить импорт природного газа на две трети в ответ на вторжение России в Украину. В 2020 году поставки российского газа достигли показателя в 5,5 триллионов кубических метров – это на 25% больше, чем 10 лет назад.

Как полагают эксперты, план ЕС, который предусматривает сокращение импорта газа из России на 102 миллиарда кубометров (две трети), реализовать пока нереально. В ситуации военного времени страны могут найти источники для 50-60% поставок, однако такая ситуация приведет к напряжению на мировом рынке сжиженного газа.

Также указывается, что уже в 2022 году Штаты должны стать главным поставщиком СПГ в мире. Но американцы уже привозят в Европу 80% от своих поставок сжиженного природного газа. В ближайшие годы не ожидается значительного усиления мощностей.

Напомним, 9 марта Еврокомиссия опубликовала планы, согласно которым к концу 2022 года ЕС планирует сократить импорт газа из России на две трети. Вместо российского топлива европейские страны намерены закупать СПГ из Катара и США.