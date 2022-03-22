УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Байдену не удастся решить вопрос с зависимостью ЕС от газа из России – Politico

22 марта 2022, 07:17

США уже отправляют в Европу 80% своих поставок сжиженного природного газа.

Джо Байден
Байдену будет сложно решить вопрос отказа Европы от российского газа / Reuters

Европейский Союз стремится к тому, чтобы США решили вопрос с зависимостью Европы от российского газа и урегулировать проблему энергетического кризиса. Штаты уже отправляют в европейские страны большинство своих поставок сжиженного природного газа. План Евросоюза по сокращению импорта топлива из РФ на 102 миллиарда кубометров (две трети) пока считается нереалистичным. В условиях военного времени можно найти источники для 50-60% нужд ЕС в газе, однако такая ситуация может привести к напряжению на мировом рынке СПГ.

Издание Politico пишет, что ЕС просит США разрешить проблему с поставками газа стран Европы и энергетическим кризисом. Однако президент Байден, который в ближайшие дни посетит европейские страны, столкнется с проблемами, обещая урегулировать вопрос.

Отмечается, что главным запросом стран ЕС остается ожидание больших объемов поставок сжиженного природного газа из США. Однако американцы отгружают газ настолько быстро, насколько могут, а в ближайшие 2 года не ожидается запуска новых мощностей. Байден не может давать команды частным нефтегазовым трейдерам, которые продают свою продукцию там, где могут получить высокую цену.

По всей видимости, Штаты не смогут в быстром темпе урегулировать энергетический кризис в Европе, которая стремится сократить импорт природного газа на две трети в ответ на вторжение России в Украину. В 2020 году поставки российского газа достигли показателя в 5,5 триллионов кубических метров – это на 25% больше, чем 10 лет назад.

Как полагают эксперты, план ЕС, который предусматривает сокращение импорта газа из России на 102 миллиарда кубометров (две трети), реализовать пока нереально. В ситуации военного времени страны могут найти источники для 50-60% поставок, однако такая ситуация приведет к напряжению на мировом рынке сжиженного газа.

Также указывается, что уже в 2022 году Штаты должны стать главным поставщиком СПГ в мире. Но американцы уже привозят в Европу 80% от своих поставок сжиженного природного газа. В ближайшие годы не ожидается значительного усиления мощностей.

Напомним, 9 марта Еврокомиссия опубликовала планы, согласно которым к концу 2022 года ЕС планирует сократить импорт газа из России на две трети. Вместо российского топлива европейские страны намерены закупать СПГ из Катара и США.

viber
новости России Евросоюз новости США газ Джо Байден
Реклама
Популярное
Вместо хлеба: рецепт идеальных луковых лепешек с вкуснейшей хрустящей корочкойВместо хлеба: рецепт идеальных луковых лепешек с вкуснейшей хрустящей корочкой Российские оккупанты украли 5 украинских кораблей с десятками тысяч тонн зернаРоссийские оккупанты украли 5 украинских кораблей с десятками тысяч тонн зерна Партизанская война в "зеленке": почему российским военным не поздоровится в пригородах КиеваПартизанская война в "зеленке": почему российским военным не поздоровится в пригородах Киева РФ наследует нацистов: Путин и Шойгу готовятся отправить на войну в Украину несовершеннолетнихРФ наследует нацистов: Путин и Шойгу готовятся отправить на войну в Украину несовершеннолетних Когда закончится война в Украине: астролог назвала сроки поражения армии ПутинаКогда закончится война в Украине: астролог назвала сроки поражения армии Путина

Последние новости

07:46

Либо Украина вступает в НАТО, либо получает другие гарантии: Зеленский назвал "точку" в войне с РФ

07:44

В РФ тяжело идет слом стереотипов - Подоляк о переговорах Украины и России

07:17

Байдену не удастся решить вопрос с зависимостью ЕС от газа из России – Politico

07:05

"Искусство врать уже не помогает": в РФ случайно признали, что в войне с Украиной погибли 10 тыс. солдат

06:34

ВСУ сбили летчика, который летел бомбить Харьков: все его родственники живут в Запорожье

Реклама
06:32

Зола и речной песок вместо бытовой химии: как в России начинают проявляться "прелести" СССРмнение

06:18

Буча и Гостомель - в оккупации, нельзя дать врагу перейти реку Ирпень и пойти на Киев - Павлюк

05:38

Премьер Израиля может приехать в Киев для участия в переговорах о прекращении огня в Украине - СМИ

05:15

Зеленский не исключил возможность создания новых альянсов безопасности

04:46

Зеленский рассказал, как Путин приготовил "капкан" для вероятного начала Третьей мировой войныВидео

04:16

Календарь магнитных бурь на апрель 2022: когда будет штормить и как с этим бороться

03:46

Враг стягивает силы для удара по Киеву: что известно о планах оккупантов РФВидео

03:33

Война в Украине: Китай не станет поддерживать ни одну из сторон - BloombergВидео

02:56

"Путина прижали к стене": Байден оценил удар РФ гиперзвуковыми ракетами по УкраинеВидео

02:50

3 женские стрижки, которые подходят всем и не требуют времени и усилий для укладки

02:13

Комплексы ПВО и дроны-камикадзе: США отправили в Украину новую партию оружияВидео

02:05

Голливудская актриса прочла на украинском языке стих Симоненко в поддержку УкраиныВидео

01:25

ВСУ отбросили врага под Киевом: над Макаровом поднят флаг УкраиныВидео

01:13

Путин не стремится к завершению войны: США вместе с Украиной пообещали удар по Кремлю

00:54

Ольга Сумская оправдалась за молчание дочери, которая живет в РФ, о войне в Украине

Реклама
00:48

Путин сменил тысячу охранников, поваров и прислуги из-за страха отравления

00:29

Завершение войны, гарантии и решение по Крыму с Донбассом: Зеленский назвал условия Украины

21 марта, понедельник
23:51

Без встречи с Путиным непонятно, на что готова РФ для прекращения войны - ЗеленскийВидео

23:32

Груз 200 для Феодосии: ликвидирован подполковник - командир штурмового батальона оккупантовВидео

23:24

Венгрия устроит блокаду закрытия неба над Украиной и эмбарго на газ из России

23:21

"Пусть сын Лукашенко воюет!": Оля Полякова призвала белорусов отказаться воевать в УкраинеВидео

23:18

Когда состоится встреча Зеленского и Путина: в Офисе президента объяснили ситуацию

23:09

Невероятно вкусная и хрустящая закуска из черствого хлеба за 10 минут: простой рецептВидео

22:46

Экс-директор ЦРУ назвал причину массового отстрела генералов РФ в УкраинеВидео

22:17

Гороскоп на апрель 2022 года для Львов: назван самый травмоопасный и самый прибыльный деньВидео

21:59

Угроза атаки Беларуси: в Украине анонсировали создание армии добровольцев и свержение ЛукашенкоВидео

21:49

Россия может напасть на Польшу, Варшава готовится к такому сценарию – посол

21:36

"Эй, Путин, в Одессе вы - обычный поц": Коля Серга остроумно подколол президента РФ и оккупантовВидео

21:29

"Идея-фикс": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне против УкраиныВидео

21:03

США отправят Украине тайно приобретенные советские системы ПВО - WSJ

21:00

Диалога РФ и Японии по Курилам больше не будет: Москва заявила о разрыве переговоров с Токио

20:49

Компромиссы на переговорах с РФ: Зеленский анонсировал референдум по ключевым вопросамВидео

20:33

Украинцы с флагами и призывом "Нет войне" пытались остановить пришвартовку яхты Абрамовича в Турции

20:22

Задержан TikTok-"наводчик", сливший видео с расположением позиций ВСУ у ТРЦ RetrovilleВидео

19:54

Приметы на 23 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
19:44

Нелюди воюют с детьми: оккупанты открыли огонь по автобусам с детьми

19:38

Байки России о гиперзвуковом оружии: почему метание "Кинжалами" – это очковтирательствомнение

19:22

Подоляк назвал самые эффективные способы воздействия на российскую элиту

18:51

Армия Украины в 7-й раз разбила оккупантов России в Чернобаевке

18:38

Гороскоп на апрель 2022 для Раков: переезд, непредвиденный финансовый кризис и новый статус

18:38

Украина не будет выполнять ультиматумы России – ЗеленскийВидео

18:30

Басков, Киркоров, Лорак и другие: Зеленского призвали лишить званий артистов, поддерживающих РФ

18:18

Китай – глобальная держава: Украина призвала Пекин оказать помощь Киеву для завершения войны с РФ

17:56

В украинских черноморских портах частично обрабатываются имеющиеся суда

17:37

В Чернигове замироточили иконы Вифлеемской Божией Матери и святого Антония Печерского

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять