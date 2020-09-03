Отравление Навального Новичком: у Путина ответили на обвинения

Алексей Навальный / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения против Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Как подчеркнул он в комментарии журналистам, в Кремле считают, что нет "никакого повода" обвинять РФ в отравлении Навального ядом семейства Новичок, передает УНИАН.

"Я бы аккуратно говорил насчет обвинений российского государства (в отравлении Навального). Всё таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинения российского государства. Никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи", - сказал Песков.

Он отметил, что Генпрокуратура направила запрос о взаимопомощи в Берлин, но ответа пока не последовало.

По словам Пескова, России не была предоставлена информация о результатах расследования немецких специалистов, которые позволили бы прийти к выводу об отравлении Навального.

"До отправки пациента в Берлин многочисленные анализы и исследования не выявили каких-либо отравляющих веществ", - сказал он.

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Напомним, 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.

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Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок.