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"Пацаны перегрели атмосферу": Сотник объяснил угрозы Путина в адрес НАТО

Андрей Ганчук
22 июня 2023, 12:05 обновлено 22 июня, 12:13
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Страна-агрессор Российская Федерация всех достала своими угрозами, поэтому Москву уже не боятся, считает журналист и публицист Александр Сотник.
Сотник, Путин
Риторика Путина свидетельствует о том, что Россия готова идти до конца - Сотник / Коллаж: Главред, фото: скриншот Главред, YouTube

Угрозы директора страны-агрессора России Владимира Путина нанести удар по базам F-16 для Украины на территории НАТО и ядерная риторика направлены на то, чтобы посеять страх на Западе. Однако Кремль настолько перегрел атмосферу своими угрозами, что они уже не работают. Об этом заявил журналист, публицист и главный редактор SotnikTV Александр Сотник.

В интервью Главреду он рассказал о том, что слова Путина о намерении Москвы рассмотреть вариант, при котором агрессор, дескать, "нанесет удар" по базам украинских F-16, свидетельствуют о попытке Кремля посеять страх.

"Если говорить в двух словах, риторика Путина предполагает следующее: мы готовы идти до конца. Мол, если махач, то махач. Будем махаться в подворотне, кто чем сможет. Нам будет капец, но и Европе не поздоровится", - отметил Сотник.

По его словам, с аналогичной целью появилась и статья пропагандиста Караганова, который призвал нанести ядерный удар по Польше.

Смотрите видео, в котором Сотник рассказал, почему Россия перешла к военным угрозам в адрес Запада:

"Обратите внимание на статью лысого черепа, пещерного политолога Сергея Караганова. Публикация появилась не просто так, а перед выступлением Путина на питерском сходняке. В статье Караганов написал, что необходимо нанести ядерный удар по Западу, чтобы спасти будущее всего человечества. Дескать, западный мир, своим презрением к исконным традициям человечества, представляет всеобщую угрозу. Это очень мохнатая цепочка, через которую сложно пробраться. Венчает все ядерное оружие. Напомню, что специалисты по химической защите и ядерному оружию сразу же назвали статью Караганова полным бредом. В случае ядерного удара человечество столкнется с заражениями и язвами такого масштаба, что будет непонятно, как дальше в таких условиях жить.

И статья Караганова достигла нужного Москве эффекта. Перед появлением кремлевской крысы атмосфера была разогрета до необходимого градуса. Украина пока не может принять истребители F-16, поскольку нет нужных для этого взлетно-посадочных полос. Поэтому самолеты будут находиться где-то в Польше или Германии. И заявление Путина в условиях такой атмосферы должно дико пугать", - добавил он.

Впрочем, по мнению специалиста, Кремль настолько перегрел атмосферу, что такие угрозы уже не пугают.

"Однако психология человека устроена так, что если его очень долго пугать, однажды метод перестанет действовать. Пацаны так перегрели атмосферу своим шантажом, что всем уже просто плевать. В целом настроение уже такое: слушай, как ты уже задолбал своими угрозами – ну, давай. Однако никто, конечно же, к таким действиям не призывает", - подчеркнул Александр Сотник.

Ядерные угрозы России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее сказал, что угроза применения страной-агрессором Россией тактического ядерного оружия – "реальна". Он не исключил принятия такого решения главой Кремля Владимиром Путиным.

Президент государства-оккупанта России Владимир Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что Москва, мол, "не собирается применять ядерное оружие", однако, дескать, задействует любое вооружение "в случае угрозы российской государственности".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин боится за свою жизнь и ядерное оружие не применит.

"Он (Путин) будет говорить о применении ядерного оружия, я не думаю, что он готов это сделать, потому что он боится за свою жизнь, он ее очень любит", - сказал украинский гарант.

Другие новости:

Владимир Путин F-16 Александр Сотник война России и Украины
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