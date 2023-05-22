Паника наступила: Россия срочно эвакуирует хранилище ядерных боеприпасов в Белгородской области

Юсов заявил, что в информации об эвакуации в Белгородской области и уничтожении российского Ми-8 в регионе "есть много правды".

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Андрей Юсов о ситуации в Белгороде / Коллаж Главред, фото УНИАН, скриншот

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что россияне проводят срочную эвакуацию ядерных боеприпасов из хранилища, которое находится в Белгородской области.

По словам Юсова, это происходит на фоне операции "Русского добровольческого корпуса".

Юсов заявил, что в информации об эвакуации из приграничных населенных пунктов Белгородской области и уничтожении российского Ми-8 в регионе "есть много правды".

видео дня

"Есть даже дополнительная информация насчет эвакуационных мероприятий. В срочном режиме объект "Белгород-22", это хранилище ядерных боеприпасов, так же россияне эвакуируются из района, вблизи Грайворона (город на границе с Украиной - ред.)", - рассказал Юсов в эфире телемарафона.

Он также подтвердил, что на объекте "Белгород-22" находилось тактическое ядерное оружие.

По словам Юсова, все, что сейчас происходит на территории России, - это внутренний конфликт. В операции принимают участие граждане РФ, их уже поддержали другие жители пограничных территорий Белгородской области.

Что происходит в Белгородской области 22 мая

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области.

Кроме того, опубликованы кадры передвижения военной техники через границу в Белгородской области. Однако аутентичность видео подтвердить пока невозможно.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции принимают участие исключительно граждане РФ.

Смотрите видео, как ополченцы России продвигаются по Белгородской области:

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