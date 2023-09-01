Пентагон заказал для Украины ракеты средней дальности AMRAAM

Средства на закупку ракет выделяются из фонда Инициативы содействия безопасности в Украине.

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Даты поставок и количество ракет AMRAAM, которые планируют приобрести, не разглашают / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ОП

Минобороны США заказало для Украины у компании Raytheon ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM.

Как говорится на сайте Пентагона, американская компания Raytheon Missiles and Defence закупит из разных источников передовые ракеты AMRAAM на сумму 192 млн долларов.

Даты поставок и количество ракет, которые планируют приобрести, не разглашают.

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Средства на закупку ракет выделяются из фонда Инициативы содействия безопасности в Украине.

Ракеты AMRAAM - что о них известно AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты AMRAAM являются основным оружием класса "воздух - воздух" всех типов современных истребителей американских вооруженных сил. Ракеты семейства также находятся на вооружении истребителей стран НАТО и других союзников США.

Военная помощь Украине

Украина получит первые десять единиц танков Abrams в середине сентября. Сейчас они находятся в Германии, где проходят финальную реконструкцию. После этого они будут отправлены в Украину. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники. Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст украинским войскам преимущество, необходимое для прорыва обороны России во время контрнаступления.

Украина может начать использовать истребители F-16 уже весной 2024 года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Правительство Германии в ближайшее время сделает заявление о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Берлин сейчас обсуждает вопрос с США. Дискуссия может привести к поставкам Киеву и ATACMS, поскольку ФРГ готова передавать вооружения в том случае, если свои ракеты даст и Вашингтон.

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